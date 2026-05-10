واکنش بغداد به ادعای احداث پایگاه نظامی اسرائیل در خاک عراق
وجود پایگاه مخفی ارتش اسرائیل در بیابانهای عراق تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد گزارشهای منتشرشده در مورد وجود پایگاه مخفی ارتش اسرائیل در بیابانهای این کشور تاکنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر تحرکات نظامی در مناطق بیابانی عراق، صباح نوعمان، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) در گفتگو با رسانهها، به بررسی ادعاهای روزنامهی «وال استریت ژورنال» پرداخت. وی تصریح کرد که دولت عراق تاکنون هیچ موضع رسمی در این باره اتخاذ نکرده و اطلاعات منتشرشده توسط این روزنامهی آمریکایی را تایید نمیکند.
روزنامهی وال استریت ژورنال در گزارشی که روز شنبه ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، مدعی شد که اسرائیل با آگاهی ایالات متحده، پایگاهی مخفی در بیابانهای عراق برای پشتیبانی از حملات احتمالی علیه ایران احداث کرده است. بر اساس این گزارش، نیروهای ویژهی اسرائیلی و تیمهای جستوجو و نجات در این پایگاه مستقر شدهاند تا در صورت هدف قرار گرفتن جنگندهها، عملیات امداد خلبانان را انجام دهند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که فعالیتهای این پایگاه در اوایل ماه مارس سال جاری، پس از مشاهدهی تحرکات غیرعادی بالگردها توسط یک چوپان محلی، فاش شد. به دنبال آن، ارتش عراق واحدی را برای بررسی اعزام کرد که با بمباران هوایی اسرائیل مواجه شد؛ واقعهای که منجر به کشته شدن یک سرباز عراقی و مجروح شدن دو تن دیگر گردید.
فریق قیس محمداوی، نائبرئیس عملیات مشترک عراق نیز پیشتر به رسانهها گفته بود: «شواهد نشان میدهد نیرویی با پشتیبانی هوایی و توانمندیهایی فراتر از واحدهای ما در منطقه حضور داشته است.» در پی این حوادث، عراق در اواخر ماه مارس شکایت رسمی خود را به سازمان ملل ارائه و آمریکا را مسئول این حملات دانست، هرچند منابع رسانهای تاکید دارند که این عملیات مستقیماً توسط نیروهای اسرائیلی انجام شده است.