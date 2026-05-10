گامی بلند برای صنعت مد عربستان؛ راهاندازی صندوق سرمایهگذاری ۸۰ میلیون دلاری
عربستان سعودی در راستای توسعه بخشهای اقتصادی و فرهنگی خود، از تأسیس نخستین صندوق سرمایهگذاری اختصاصی در صنعت مد و فشن با سرمایهای بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال سعودی (معادل ۸۰ میلیون دلار آمریکا) خبر داد.
این پروژه که حاصل همکاری مشترک "صندوق فرهنگی" و شرکت "میراک کپیتال" است، با هدف شتاببخشی به سرمایهگذاری در حوزههای مختلف فرهنگی اجرا میشود. این صندوق تمامی حلقههای زنجیره تأمین در صنعت مد، از طراحی لباس، کفش، اکسسوری، طلا و جواهرات، عطر و محصولات آرایشی گرفته تا توسعه زیرساختهای لجستیک و تقویت تجارت الکترونیک را پوشش میدهد.
صندوق فرهنگی عربستان اعلام کرد که به عنوان سرمایهگذار اصلی، سهمی ۴۰ درصدی در پلتفرم جدید ZYA دارد. این پلتفرم با هدف توانمندسازی برندهای داخلی عربستان برای رقابت در سطوح منطقهای و جهانی فعالیت میکند. ZYA علاوه بر حمایت مالی، زیرساختهای اداری و مالی برندها را برای ورود به بازارهای سرمایه و بورس مهیا میسازد.
گزارشهای رسمی حاکی از رشد چشمگیر این بخش در سال ۲۰۲۵ است. همچنین در سال ۲۰۲۴، صنعت مد عربستان حدود ۳۴۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده که ۵۵ درصد از شاغلان آن را زنان تشکیل میدهند. این اقدام در چارچوب "چشمانداز ۲۰۳۰" عربستان و با هدف تنوعبخشی به منابع درآمدی و ساخت اقتصاد پایدار صورت میگیرد که در آن صنعت مد به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد ملی نقشآفرینی میکند.