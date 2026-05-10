هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری بریتانیا در نزدیکی سواحل قطر

حمله به کشتی بریتانیا تلفات جانی در پی نداشته است

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باربری در خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته اما این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) گزارش داد که یک کشتی روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، تجاری در فاصله‌ی ۲۳ مایل دریایی در شمال شرقی دوحه، پایتخت قطر، با یک شیء ناشناس برخورد کرده است. ناخدا یا همان کاپیتان کشتی ضمن اطلاع‌رسانی این حادثه، تأکید کرد که وضعیت تحت کنترل قرار دارد.

بر اساس این گزارش، در پی این حمله آتش‌سوزی محدودی در کشتی به وقوع پیوست که با واکنش سریع خدمه خاموش شد. این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت زیست‌محیطی بر جای نگذاشته است. مقامات بریتانیایی تحقیقات خود را برای شناسایی ماهیت این حمله آغاز کرده‌اند و از تمامی کشتی‌های حاضر در منطقه خواسته‌اند با هوشیاری کامل تردد کرده و هرگونه تحرک مشکوک را گزارش دهند.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا، نهادی وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا است که وظیفه‌ی پایش امنیت دریایی و ارائه‌ی اطلاعات به کشتی‌های تجاری در مناطق حساس از جمله خاورمیانه، خلیج فارس و دریای سرخ را بر عهده دارد. در هفته‌های اخیر و با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، امنیت مسیرهای مواصلاتی آبی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و چندین کشتی تجاری هدف حملات مختلف قرار گرفته‌اند.