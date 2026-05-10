انهدام دو پهپاد در حریم هوایی امارات
آمار مجروحان حملات اخیر به امارات اعلام شد
وزارت دفاع امارات متحده عربی از رهگیری و انهدام دو فروند پهپاد خبر داد که از سوی ایران به سمت حریم هوایی این کشور هدایت شده بودند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی، روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که سیستمهای پدافند هوایی این کشور موفق به تلاشی عملیات دو فروند پهپاد شدهاند که از مبدأ ایران به پرواز درآمده بودند. این وزارتخانه بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت ملی تأکید کرد.
در بیانیهی مذکور آمده است که از زمان آغاز این درگیریها، پدافند هوایی امارات با ۵۵۱ موشک بالستیک، ۲۹ موشک کروز و ۲۲۶۵ پهپاد مقابله کرده است. وزارت دفاع توضیح داد که بر اثر مجموع این حملات، تاکنون ۲۳۰ نفر زخمی شدهاند.
طبق اعلام مقامات رسمی، مجروحان این حملات دارای ملیتهای مختلفی هستند که نشاندهندهی ابعاد بینالمللی این تنشهاست. شهروندانی از کشورهای امارات، مصر، سودان، اتیوپی، فیلیپین، پاکستان، ایران، هند، بنگلادش، سریلانکا، آذربایجان، یمن، اوگاندا، اریتره، لبنان، افغانستان، بحرین، مجمعالجزایر قمر، ترکیه، عراق، نپال، نیجریه، عمان، اردن، فلسطین، غنا، اندونزی، سوئد، تونس، مراکش و روسیه در میان آسیبدیدگان دیده میشوند.