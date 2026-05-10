24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانه‌های داخلی ایران، امروز یکشنبه ۱۰ مه، اندکی پس از آنکه تهران اعلام کرد پاسخ خود را به میانجیگران پاکستانی تحویل داده است، گزارش دادند که پاسخ ایران به آخرین پیشنهاد صلح آمریکا بر «پایان جنگ و امنیت دریایی» متمرکز است.

خبرگزاری ایسنا بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد: «لازم به ذکر است که تمرکز اصلی پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا بر «پایان جنگ و امنیت دریایی» در خلیج فارس و تنگه هرمز است.»

