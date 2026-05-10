کاشت صدها هزار نهال در چارچوب طرح کمربند سبز اربیل

اربیل (کوردستان۲۴) ـ مدیرکل کشاورزی اربیل، اعلام کرد که در تداوم اجرای طرح کمربند سبز اربیل، صدها هزار نهال کاشته شده است.

امروز یکشنبه ۱۰ مه، هیمن سید مراد، مدیرکل کشاورزی اربیل به کوردستان۲۴ گفت: «در چارچوب اجرای طرح کمربند سبز اربیل، تاکنون حدود ۷۰۰ هزار نهال کاشته شده که بخش عمده آن‌ها را نهال‌های زیتون تشکیل می‌دهند.»

وی افزود: «این از نظر کشاورزی اهمیت بسیاری دارد، محصول قابل توجهی خواهد داشت و بر محیط زیست هم تأثیر چشمگیری خواهد داشت، همچنین موجب رفع آلودگی هوا در اربیل می‌شود.»

او توضیح داد که این طرح در هماهنگی با سازمان محیط زیست اجرا می‌شود و محل کاشت نها‌ل‌ها با در نظر گرفتن نیازهای زیست‌محیطی در نظر گرفته شده است.»

اجرای طرح کمربند سبز اربیل در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵ با کاشت اولین نهال توسط مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان آغاز شد.

کمربند سبز اربیل یک طرح راهبردی زیست‌محیطی دولت اقلیم کوردستان است که اربیل را احاطه می‌کند. این طرح دو کیلومتر عرض و ۸۳ کیلومتر طول دارد. هشت منطقه را شامل می‌شود و در فاز اول مساحتی بالغ بر ۱۳ هزار هکتار را پوشش خواهد داد.

ب.ن