تنش در روابط اسلامآباد و ابوظبی
امارات هزاران کارگر پاکستانی را اخراج کرد
تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای میانجیگری میان ایران و آمریکا، منجر به بروز شکاف در روابط با امارات و اخراج گستردهی کارگران پاکستانی شده است.
گزارشهای منتشر شده نشان میدهد که امارات متحده عربی روند اخراج دستهجمعی کارگران پاکستانی، بهویژه شهروندان شیعهمذهب را آغاز کرده است. بر اساس گزارش روزنامهی نیویورک تایمز، امارات که یکی از شرکای راهبردی پاکستان محسوب میشود، از رویکرد دیپلماتیک اسلامآباد و عدم محکومیت حملات انتسابی به ایران علیه خاک امارات در جریان مذاکرات تهران و واشینگتن، ابراز نارضایتی کرده و اکنون با فشارهای اقتصادی به این مواضع واکنش نشان میدهد.
این روزنامه با بیش از ۲۰ شهروند شیعهی پاکستانی که به طور ناگهانی بازداشت و دیپورت شدهاند و همچنین ۸ کارفرما در امارات گفتگو کرده است. برآورد رهبران مذهبی در پاکستان حاکی از آن است که از اواسط ماه آوریل تاکنون، حدود ۵۰۰۰ خانوادهی شیعهی پاکستانی از امارات اخراج شدهاند. محمدامین شاهیدی، از چهرههای سیاسی شیعه در پاکستان، معتقد است نگاهی در کشورهای حوزهی خلیج فارس وجود دارد که همهی شیعیان را متمایل به ایران میپندارد و همین موضوع آنها را به هدف فشارهای سیاسی تبدیل کرده است.
تنشها به حوزهی کارگری محدود نشده و ماه گذشته امارات خواستار بازپرداخت فوری وام ۳.۵ میلیارد دلاری خود از سوی پاکستان شد که معادل یکپنجم ذخایر ارزی این کشور است. برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی پاکستان، عربستان سعودی با پیشنهاد تامین ۳ میلیارد دلار جهت تقویت ذخایر ارزی اسلامآباد وارد عمل شده است. در حالی که بیش از ۲ میلیون پاکستانی در امارات شاغل هستند و سالانه ۸ میلیارد دلار ارزآوری دارند، دولت پاکستان اخراج دستهجمعی را رد کرده و آن را تنها شامل افراد دارای پروندهی کیفری دانسته است.