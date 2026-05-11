گزارش رسانهی اسرائیلی از تلاش حماس برای بازیابی توان دفاعی در غزه
اسرائیل میگوید بهسرعت در حال بازسازی توانمندیهای نظامی خود در نوار غزه است
شبکهی ۱۳ اسرائیل در گزارشی فاش کرد که جنبش حماس با بهرهگیری از تمرکز تلآویو بر جبهههای ایران و لبنان، بهسرعت در حال بازسازی توانمندیهای نظامی خود در نوار غزه است.
یک رسانهی اسرائیلی روز دوشنبه ۱۱ می ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار سندی که به رهبری سیاسی اسرائیل ارائه شده، پرده از فعالیتهای جدید جنبش حماس برداشت. بر اساس این گزارش، در حالی که تمرکز نهادهای امنیتی اسرائیل بر مرزهای شمالی و تهدیدهای ایران معطوف شده، حماس از این فرصت برای احیای ساختار نظامی خود در غزه استفاده کرده است.
سند فاششده نشان میدهد که حماس ماهانه صدها بمب جادهای، گلولهی هاون و موشکهای ضدتانک تولید میکند. علاوه بر تولید تسلیحات، این جنبش بهطور مستمر در حال جمعآوری اطلاعات دقیق از جابهجاییها و استقرار نیروهای ارتش اسرائیل در داخل نوار غزه است.
این گزارش میافزاید که علیرغم نظارت و حضور میدانی ارتش اسرائیل، نیروهای حماس آموزشهای نظامی و تمرینات میدانی خود را از سر گرفتهاند. نهادهای امنیتی اسرائیل این اقدامات را یک «جهش بزرگ» در تواناییهای حماس توصیف کرده و هشدار دادهاند که این آمادهسازیها با هدف مقابلهی موثرتر و چندجانبه با هرگونه عملیات یا مانور احتمالی ارتش اسرائیل در آینده صورت میگیرد.