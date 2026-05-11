انفجار یک قبضه مین به‌جامانده از دوران جنگ منجر به جراحت شدید یک جوان ۱۸ ساله شد

مدیریت کل امور مین در اربیل اعلام کرد که ساعت ۰۶:۰۰ بامداد امروز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، یک شهروند در کوهستان‌های «بردسپیان» از توابع روستای «گوندژور» در قضاوت چومان دچار حادثه شده است.

این جوان ۱۸ ساله که با نام اختصاری (س. ع. خ) شناسایی شده، اصالتاً اهل روستای «شرفانه» در منطقه‌ی آکری است و به دلیل شدت جراحات ناشی از انفجار، توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شد.

مناطق بالاکایەتی و قضای چومان از جمله آلوده‌ترین مناطق به مین‌های کاشته‌شده هستند. این مین‌ها میراث جنگ هشت‌ساله‌ی میان عراق و ایران در دهه‌ی هشتاد میلادی است. با وجود تلاش‌های نهادهای مربوطه در دولت اقلیم کوردستان، این مناطق همچنان تهدیدی برای جان شهروندان محسوب می‌شوند.

همه ساله با فرا رسیدن فصل بهار، شهروندان برای گردشگری یا جمع‌آوری گیاهان بهاری به مناطق کوهستانی پناه می‌برند. این موضوع باعث افزایش آمار قربانیان مین در مناطق مرزی می‌شود. وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان و سازمان‌های مربوطه بارها نسبت به ورود به مناطق پاکسازی‌نشده هشدار داده‌اند.