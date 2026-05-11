حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در سوریه را خط قرمز اتحادیه‌ی اروپا است

3 ساعت پیش

وزیران امور خارجه‌ی اسپانیا و فنلاند در گفتگو با کوردستان۲۴، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در سوریه را خط قرمز اتحادیه‌ی اروپا و شرط بازنگری در تحریم‌ها عنوان کردند.

خوسه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه‌ی اسپانیا و الینا والتونن، وزیر امور خارجه‌ی فنلاند، روز دوشنبه ۱۱ می ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) در بروکسل، مواضع اتحادیه‌ی اروپا را در قبال آینده‌ی سیاسی سوریه تشریح کردند. خوسه مانوئل آلبارس با تاکید بر لزوم ایجاد سوریه‌ای پایدار، دموکراتیک و با حفظ تمامیت ارضی، اظهار داشت که در سفر به دمشق صراحتاً اعلام کرده است که برخورداری تمامی شهروندان از حقوق برابر، فارغ از مذهب و نژاد، خط قرمز این اتحادیه است.

وزیر امور خارجه‌ی اسپانیا خاطرنشان کرد که حقوق اقلیت‌های مسیحی، زبانی و ملی و همچنین برابری حقوق زنان و مردان باید به‌طور کامل رعایت شود. وی تاکید کرد که هر شهروند سوری باید از حقوق قانونی یکسان بهره‌مند باشد.

الینا والتونن، وزیر امور خارجه‌ی فنلاند نیز با اشاره به اهمیت مرحله‌ی انتقال سیاسی، بر حمایت اتحادیه‌ی اروپا از دولتی فراگیر تاکید کرد. وی ضمن ابراز نگرانی از برخی تحولات جاری، هشدار داد که اگر روند پیشرفت‌ها تضمین‌کننده‌ی حقوق اقلیت‌ها و زنان نباشد، مکانیسم بازگشت سریع تحریم‌ها فعال خواهد ماند. این اظهارات در حاشیه‌ی نخستین دیالوگ سیاسی سطح بالا میان اتحادیه‌ی اروپا و سوریه به ریاست کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا و اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه‌ی سوریه بیان شد.