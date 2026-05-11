مسرور بارزانی از نقش کرهی جنوبی در حمایت از اقلیم کوردستان قدردانی کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان با سرکنسول کرهی جنوبی در اربیل دیدار کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در دیدار با سرکنسول کرهی جنوبی، ضمن سپاسگزاری از تلاشهای وی در دورهی مأموریتش، بر اهمیت تقویت روابط راهبردی میان دو کشور تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز دوشنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، به مناسبت پایان دورهی مأموریت سینگچول لیم، سرکنسول جمهوری کره در اقلیم کوردستان، با وی دیدار و گفتگو کرد.
طبق بیانیهی رسمی دولت اقلیم کوردستان، مسرور بارزانی در این دیدار از تلاشهای سرکنسول کرهی جنوبی در راستای تحکیم پیوندهای دوستانه میان اقلیم کوردستان و جمهوری کره قدردانی کرد. نخستوزیر اقلیم کوردستان همچنین مراتب سپاسگزاری خود را از حمایتها و همکاریهای مستمر دولت و ملت کره ابراز داشت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که سینگچول لیم، سرکنسول کره، از روند پیشرفت، آبادانی و اصلاحات انجامشده توسط دولت اقلیم کوردستان در حوزههای مختلف تمجید کرد. وی با ابراز خرسندی از دورهی فعالیت خود، خاطرنشان کرد که خاطرات دوران حضور در کوردستان را همواره در قلب خود حفظ خواهد کرد.