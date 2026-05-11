مسرور بارزانی روز شنبه ۹ می ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در سفری رسمی وارد استانبول شد

نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه در گزارش دوره‌ای خود، گفتگوهای دیپلماتیک با نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان را به عنوان یکی از محورهای راهبردی فعالیت‌های اخیر این کشور منتشر کرد.

فارغ از فعالیت‌های روتین، دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه روز دوشنبه ۱۱ می ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، خلاصه‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های رجب طیب اردوغان در هفته‌ی گذشته را منتشر کرد که در آن، دیدار با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، به عنوان یکی از ایستگاه‌های کلیدی دیپلماسی آنکارا برجسته شده است.

مسرور بارزانی روز شنبه ۹ می ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) در سفری رسمی وارد استانبول شد و در کاخ «دولمه‌باغچه» با پرزیدنت اردوغان دیدار کرد. در این نشست که با حضور هاکان فیدان، وزیر امور خارجه و مقامات ارشد امنیتی و دفاعی ترکیه برگزار شد، طرفین بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های انرژی، اقتصاد و امنیت تاکید کردند. نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان در این دیدار از نقش ترکیه در حفظ ثبات منطقه قدردانی کرد.

بر اساس بیانیه‌ی رسمی دولت اقلیم کوردستان، پرزیدنت اردوغان در این دیدار از نقش پرزیدنت بارزانی و اقلیم کوردستان به عنوان فاکتورهای اصلی ثبات در منطقه تجلیل کرد. طرفین همچنین بر ضرورت حل مسالمت‌آمیز تنش‌های منطقه‌ای و تشکیل دولت جدید عراق بر اساس قانون اساسی برای خدمت به تمامی طیف‌ها تاکید کردند. موضوع فرآیند صلح و پرونده‌ی خلع سلاح پ‌ک‌ک نیز از دیگر محورهای مهم این گفتگوها بود که طی آن، مسرور بارزانی حمایت خود را از این روند اعلام کرد.