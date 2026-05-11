نشست امنیتی ۴۰ کشور برای بازگشایی مسیر تجاری تنگهی هرمز
بریتانیا و فرانسه میزبان نشست چندملیتی وزیران دفاع خواهند بود
دولت بریتانیا اعلام کرد که روز سهشنبه، نشست گستردهای با حضور وزیران دفاع بیش از ۴۰ کشور برای بررسی طرحهای نظامی جهت احیای روند بازرگانی در تنگهی هرمز برگزار میشود. بر اساس بیانیهی وزارت دفاع بریتانیا که در روز دوشنبه ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا و کاترین ووترن، همتای فرانسوی وی، ریاست این نشست را بر عهده خواهند داشت.
این نشست در ادامهی دیدارهای دو روزهی ماه آوریل در لندن برگزار میشود که طی آن، برنامهریزان نظامی جنبههای عملیاتی یک مأموریت مشترک به رهبری لندن و پاریس را برای حفاظت از کشتیرانی در این آبراه راهبردی بررسی کردند. جان هیلی در این باره اظهار داشت: «ما توافقهای دیپلماتیک را به طرحهای عملی نظامی تبدیل میکنیم تا اعتماد به تردد کشتیها در تنگهی هرمز بازگردد.»
در پاسخ به این تحرکات، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجهی ایران، هشدار داد که کشتیهای جنگی بریتانیا، فرانسه و هر کشور دیگری با پاسخ قاطع و سریع تهران مواجه خواهند شد و تأکید کرد که تنها ایران توانایی تأمین امنیت این تنگه را دارد. از سوی دیگر، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، تصریح کرد که کشورش به دنبال استقرار نیروی دریایی در داخل تنگه نیست، بلکه به یک مأموریت امنیتی «هماهنگ با ایران» میاندیشد و با بستن تنگه یا وضع هرگونه عوارض بر کشتیهای عبوری مخالف است.