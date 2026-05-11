حضور اثر هنری «سلما» در جشنوارهی بینالمللی تئاتر عمان
سلما که محصول مشترک اقلیم کوردستان و فرانسه است، پیش از این در ۱۶ کشور مختلف اجرا شده است
نمایش کوردی «سلما» به کارگردانی نژاد نجم، به عنوان یکی از آثار برگزیده، در جشنوارهی بینالمللی «شبهای اوفیر» در کشور عمان به روی صحنه میرود.
نژاد نجم، کارگردان این اثر، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که از میان ۶۳ نمایش ارسالی از کشورهای مختلف جهان به جشنوارهی بینالمللی «شبهای اوفیر» در شهر صلاله، تنها ۹ اثر برای بخش رقابتی انتخاب شدهاند. نمایش «سلما» با کسب اعتماد هیئت داوران، به عنوان نمایندهی هنر کوردستان و عراق در این رویداد حضور خواهد داشت که نشانی از سطح بالای کیفی و هنری گروه تئاتر «هوار» است.
این نمایش که محصول مشترک اقلیم کوردستان و فرانسه است، پیش از این در ۱۶ کشور مختلف اجرا شده و جوایز متعددی را کسب کرده است. محتوای این اثر هنری به فجایع انسانی در کوردستان، از جمله بمباران شیمیایی حلبچه، عملیات انفال، ژینوساید و کوچ اجباری مردم کورد میپردازد.
گروه تئاتر هوار قرار است در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) در جشنوارهی بینالمللی «دکیودراما» صلاله در پادشاهی عمان برای کسب عناوین برتر به رقابت بپردازد. کارگردان این اثر تأکید کرد که هدف آنها تنها حضور در جشنواره نیست، بلکه معرفی توانمندی هنرمندان کورد و ثبت افتخاری جدید در عرصهی بینالمللی است.