آغاز بازگشت کارکنان سفارت و سرکنسولگری آلمان به بغداد و اربیل
نمایندگیهای آلمان از آمادگی برای ازسرگیری فعالیتهای سیاسی و تقویت مناسبات دیپلماتیک در عراق و اقلیم کوردستان خبر دادند
نمایندگیهای دیپلماتیک آلمان با اعلام بازگشت تدریجی پرسنل خود، از آمادگی برای ازسرگیری فعالیتهای سیاسی و تقویت مناسبات دیپلماتیک در عراق و اقلیم کوردستان خبر دادند.
سفارت آلمان در بغداد و سرکنسولگری عمومی این کشور در اربیل، امروز دوشنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۶ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند که کارکنان این مراکز در حال بازگشت به محل کار خود هستند. این اقدام با هدف تمهید مقدمات برای آغاز مجدد فعالیتها و بازسازی روابط سیاسی صورت میگیرد.
در این بیانیه با اشاره به پرسشهای مکرر شهروندان در خصوص فعالیت بخش ویزا، تصریح شده است که علیرغم بازگشت کارکنان، هنوز شرایط لازم برای تعیین زمان دقیق بازگشایی این بخش فراهم نشده است.
در متن بیانیهی مشترک آمده است: «کادر سفارت آلمان در بغداد و سرکنسولگری عمومی در اربیل مشغول انجام آمادهسازیهای لازم برای ازسرگیری فعالیتها هستند، اما در حال حاضر زمان مشخصی برای رسیدگی به امور ویزا تعیین نشده است.»
نمایندگیهای دیپلماتیک آلمان تأکید کردند که شهروندان میتوانند آخرین تغییرات و تحولات مربوط به خدمات کنسولی را از طریق وبسایت رسمی و حسابهای کاربری این سفارتخانه و کنسولگری در شبکههای اجتماعی پیگیری کنند.