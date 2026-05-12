هدف قرار گرفتن مراکز درمانی در جنوب لبنان، بحران انسانی را به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت رسانده است

4 ساعت پیش

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس، تداوم حملات هوایی و هدف قرار گرفتن مراکز درمانی در جنوب لبنان، بحران انسانی را به مرحله‌ی غیرقابل بازگشت رسانده است.

سازمان ملل متحد در گزارشی تکان‌دهنده اعلام کرد که وضعیت انسانی در لبنان علی‌رغم فعال‌سازی توافقات اولیه، به دلیل استمرار حملات هوایی اسرائیل و افزایش شمار قربانیان، به سرعت رو به وخامت است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) فاش کرد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، بیش از ۱۰۰ حمله هوایی ثبت شده و در اواخر هفته‌ی گذشته نیز ۸۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس داده‌های وزارت بهداشت لبنان که توسط سازمان ملل بازنشر شده، از زمان تشدید تنش‌ها در ۲ مارس (۱۲ اسفند ۱۴۰۲)، تاکنون ۲۸۴۶ نفر کشته و ۸۷۹۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

در تحولی جدید، وزارت بهداشت لبنان روز دوشنبه اعلام کرد که دو تن از کارکنان کادر درمان در جریان حملات به شهرک‌های «قلوویه» و «تبنین» در جنوب لبنان، در حین انجام وظیفه جان باخته‌اند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) نیز مستند کرده است که تاکنون ۱۵۸ حمله به مراکز و تأسیسات بهداشتی صورت گرفته که منجر به کشته شدن ۱۰۸ نفر و مجروحیت ۲۴۹ تن از پرسنل درمانی شده است.

در جبهه‌ی نظامی، ارتش اسرائیل در شهر «خیام» با سلاح‌های تیربار اقدام به تیراندازی کرده و جنگنده‌های این رژیم شهرک «سجد» را هدف قرار دادند. در همین راستا، جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان، خواستار اعمال فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای توقف عملیات نظامی در جنوب گشت.

همزمان، ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که جوزف عون در دیدار با سفیر ایالات متحده، آخرین تحولات مربوط به نشست سه‌جانبه‌ی قریب‌الوقوع (لبنانی-آمریکایی-اسرائیلی) را بررسی کرده است. قرار است در روزهای پنج‌شنبه و جمعه‌ی هفته‌ی جاری، واشینگتن میزبان دور جدیدی از مذاکرات میان نمایندگان اسرائیل و لبنان باشد.