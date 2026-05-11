به گزارش منابع خبری، در حالی که اختلافات میان جناح‌های شیعه عضو "چارچوب هماهنگی" بر سر تقسیم کرسی‌های کابینه جدید بالا گرفته است، کاندیداتوری برادر قیس خزعلی برای پست معاونت نخست‌وزیر، تنش‌ها را دوچندان کرده است.

سلام جزایری، عضو دفتر سیاسی جنبش صادقون، در گفتگو با کوردستان ۲۴ فاش کرد که جلسات چارچوب هماهنگی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است؛ این در حالی است که علی زیدی، نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه، پیش‌ از این برنامه دولتی خود را به پارلمان ارائه داده و اکنون در انتظار تایید لیست وزیران است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قیس خزعلی، برادر خود "لیس خزعلی" را برای تصدی پست معاونت نخست‌وزیر در امور خدمات پیشنهاد داده که این موضوع با مخالفت و نگرانی محمد شیاع سودانی روبرو شده است. از سوی دیگر، ائتلاف "سازندگی و توسعه" به رهبری سودانی و "جریان حکمت ملی" به رهبری عمار حکیم نیز بر سر چندین وزارتخانه کلیدی دچار اختلاف جدی هستند.

جزئیات سهم‌خواهی‌ها

ائتلاف سودانی: خواهان وزارتخانه‌های نفت، برق و کشاورزی است که با مخالفت دیگر گروه‌ها روبرو شده است.

جریان حکمت ملی (عمار حکیم): وزارتخانه‌های دارایی، ورزش و جوانان.

سازمان بدر (هادی عامری): وزارتخانه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات.

ائتلاف اساس (محسن مندلاوی): تصدی یکی از معاونت‌های نخست‌وزیر توسط شخص مندلاوی.

ائتلاف دولت قانون (نوری مالکی): وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی. یاسر سخیل، برای وزارت کشور کاندید شده که با مخالفت شدید جناح سودانی همراه است.

در این میان، جنگ لفظی میان مدیر دفتر نوری مالکی و سران ائتلاف سودانی در شبکه اجتماعی "ایکس" به اوج خود رسیده است. با توجه به سفر بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان به حج در روزهای آتی، پیش‌بینی می‌شود جلسه رأی اعتماد به بعد از عید قربان موکول شود.

علی زیدی که تنها تا ۲۷ می (۷ خرداد) فرصت قانونی دارد، اکنون در میان فشار زمان و سهم‌خوازی‌های سیاسی، با خطر جدی شکست در تشکیل دولت روبروست.