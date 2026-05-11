اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۱۱ مه، گفت که قصد دارد مالیات بنزین فدرال را به حالت تعلیق درآورد، زیرا مصرف‌کنندگان پس از جنگ ایران با افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم می‌کنند.

ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری در کاخ سفید گفت که این اقدام را انجام خواهد داد و این تعلیق «تا زمانی که مناسب باشد» ادامه خواهد داشت.

او گفت: «درصد کمی است، اما می‌دانید که باز پول است.»

طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA)، مالیات فدرال ایالات متحده بر بنزین ۱۸.۴ سنت در هر گالن برای بنزین و ۲۴.۴ سنت در هر گالن برای گازوئیل است.

تعلیق این مالیات نیاز به مصوبه کنگره دارد، جایی که حزب جمهوری‌خواه ترامپ اکثریت بسیار کمی در هر دو مجلس دارد.

سناتور جاش هاولی، متحد ترامپ، گفت که روز دوشنبه لایحه‌ای را برای این کار ارائه خواهد کرد. در مجلس، آنا پائولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه، تعهد مشابهی برای ارائه لایحه‌ای «این هفته» داد.

قیمت سوخت در ایالات متحده از زمان آغاز جنگ ترامپ علیه ایران به شدت افزایش یافته است، به طوری که قیمت بنزین و گازوئیل از اواخر فوریه حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

اقدام تلافی‌جویانه ایران شامل بستن تنگه کلیدی هرمز بوده است که حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند.

طبق گزارش باشگاه موتور AAA، امروز دوشنبه، میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی در ایالات متحده ۴.۵۲ دلار و قیمت گازوئیل ۵.۶۴ دلار بود.

تعلیق مالیات فدرال سوخت، این قیمت‌ها را حدود چهار درصد کاهش می‌دهد.

مالیات‌های ایالتی بر سوخت که طبق گزارش EIA به طور متوسط ​​۳۲.۶۱ سنت برای هر گالن بنزین و ۳۴.۷۶ سنت برای هر گالن گازوئیل است، تحت تأثیر این اقدام قرار نخواهد گرفت.

ای‌اف‌پی/ب.ن