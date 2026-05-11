زلنسکی: علیرغم آتشبس امروز در جبهه جنگ بود
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، امروز دوشنبه ۱۱ مه اعلام کرد که علیرغم آتشبس سه روزه با میانجیگری آمریکا، درگیری با روسیه ادامه دارد و روسیه را متهم کرد که نمیخواهد به جنگ چهار ساله پایان دهد.
روسیه و اوکراین هر دو یکدیگر را به نقض آتشبس اعلام شده توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از 9 مه، طی سه روز متهم کردهاند.
زلنسکی در سخنرانی روزانه خود در ساعات پایانی آتشبس گفت: «امروز در جبهه سکوت نبود، جنگ بود. ما همه اینها را ثبت کردهایم.»
وی افزود: «ما همچنین میبینیم که روسیه قصد پایان دادن به این جنگ را ندارد؛ متأسفانه، در حال آمادهسازی حملات جدید است.»
زلنسکی همچنین گفت که رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد او، در مورد جلسات «سیاسی» و «فناوری» اخیر در ایالات متحده به او گزارش داده است.
او در ادامه توضیح داد: «واضح است که جنگ در ایران اکنون بیشترین توجه را از آمریکا به خود جلب کرده است. اما در آنجا اولویت و حمایت مردم آمریکا نیز برای پایان دادن به این جنگ در اروپا وجود دارد.»
مذاکرات در مورد جنگ روسیه و اوکراین تاکنون به جایی نرسیده و به دلیل درگیری ایران به حاشیه رانده شده است. اعلام آتشبس توسط ترامپ، امیدهایی را برای از سرگیری مذاکرات به رهبری ایالات متحده برای پایان دادن به تهاجم روسیه ایجاد کرده است.
