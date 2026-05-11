تحریم ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران توسط آمریکا به دلیل فروش نفت به چین
اربیل (کوردستان۲۴) ـ ایالات متحده امروز دوشنبه ۱۱ مه، چند روز پیش از سفر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به پکن، تحریمهایی را علیه ۱۲ فرد و نهاد که به گفته این کشور فروش و ارسال نفت ایران به چین را تسهیل میکردند، اعمال کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران «برای پنهان کردن نقش خود در فروش نفت و هدایت درآمد به رژیم ایران، به شرکتهای صوری در حوزههای قضایی اقتصادی مجاز متکی است.»
این وزارتخانه سه فرد و ۹ شرکت مستقر در ایران - مستقر در هنگ کنگ و امارات متحده عربی - را مشمول تحریمهای جدید قرار داد.
داراییهای اشخاص تحریمشده در ایالات متحده مسدود خواهد شد و تمام معاملات اشخاص و نهادهای آمریکایی با آنها نیز ممنوع است.
ایالات متحده به عنوان بخشی از جنگ خود علیه ایران، تحریمها علیه دولت تهران و سپاه پاسداران را تشدید کرده است تا آنها را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، با اشاره به اقدامات اقتصادی که ایالات متحده در کنار فشار نظامی خود بر ایران اعمال میکند، گفت: «در حالی که ارتش ایران به شدت تلاش میکند تا تجدید قوا کند، خشم اقتصادی همچنان رژیم را از تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی، گروههای تروریستی نیابتی و جاهطلبیهای هستهای خود محروم خواهد کرد.»
این جنگ بازارهای جهانی انرژی را آشفته کرده است، زیرا تهران عملاً تنگه کلیدی هرمز را که تقریباً یک پنجم نفت و گاز جهان معمولاً از طریق آن جریان دارد، مسدود کرده است.
واشینگتن در ماه مارس در تلاشی برای رفع کمبود عرضه جهانی، برخی از تحریمهای نفتی ایران را کاهش داد، اما از آن زمان دوباره محدودیتها را تشدید کرده است.
بخش عمدهای از نفت ایران به آسیا میرود و چین واردکننده اصلی آن است. پکن در کل یکی از بزرگترین شرکای تجاری تهران است.
رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، قرار است اواخر این هفته برای مذاکرات کلیدی با رئیسجمهور چین، شی جین پینگ، به پکن سفر کند و فهرست کاملی از اختلافات تجاری در دستور کار قرار دارد.
جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز در صدر دستور کار قرار خواهد گرفت و واشینگتن به دنبال فشار بیشتر پکن بر تهران است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه سه شرکت ماهوارهای مستقر در چین را به دلیل تسهیل عملیات نظامی ایران تحریم کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پیش از این چندین شرکت مستقر در سرزمین اصلی چین و هنگ کنگ را به دلیل کمک به تأمین سلاح برای ایران تحریم کرده بود.
