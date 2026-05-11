محمد باقر قالیباف: نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درسآموز به هر تجاوزی هستند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس مجلس ایران، آمادگی نیروهای مسلح کشورش را برای «پاسخگویی درسآموز به هر تجاوزی» اعلام کرد و تأکید نمود که «استراتژی اشتباه همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت.»
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.
قالیباف نوشت: «نیروهای مسلح ما آماده پاسخگویی درسآموز به هر تجاوزی هستند؛ استراتژی اشتباه و تصمیمهای اشتباه، همیشه نتیجهٔ اشتباه خواهد داشت، همهٔ دنیا قبلاً این را فهمیدهاند.»
قالیباف تأکید کرد: «ما برای تمام گزینهها آماده هستیم؛ شگفتزده خواهند شد.»
این در حالی است که رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد تنشها با ایران پس از رد آخرین درخواستهای واشینگتن توسط تهران، دوباره تشدید شده است.
ترامپ در کاخ سفید در جمع خبرنگاران گفت که آتشبس «یکی از ضعیفترین آتشبسهای فعلی» است و آن را «در وضعیت اضطراری» توصیف کرد.
وی افزود که واشینگتن پیشنهادهایی را با هدف کاهش تنشها، به ویژه محدودیت فعالیتهای هستهای تهران، به ایران ارائه کرده است، اما پاسخ ایران را بد دانست. او با وجود دیپلماسی متوقفشده، اصرار داشت که ایالات متحده به تلاش برای رسیدن به اهداف خود ادامه خواهد داد.
ب.ن