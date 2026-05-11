بازگشت نیروهای آمریکایی به مقر فرماندهی عملیات مشترک در بغداد
منابع آگاه فاش کردند که نیروهای ایالات متحده تصمیم گرفتهاند به مقر فرماندهی عملیات مشترک در بغداد بازگردند؛ این اقدام پس از عقبنشینی آنها در جریان تنشهای نظامی اخیر میان آمریکا و ایران صورت میگیرد.
طبق اطلاعات اختصاصی “کوردستان ۲۴"، قرار است در تاریخ ۲۰ ماه جاری، نیروهای آمریکایی در چارچوب ماموریتهای ائتلاف بینالمللی ضد داعش، مجدداً در ستاد فرماندهی عملیات مشترک عراق مستقر شوند. گزارشها حاکی از آن است که تدارکات فنی و لجستیکی در داخل مقر فرماندهی برای استقبال از تیم نظامی آمریکا آغاز شده است.
این بازگشت تنها محدود به ابعاد نظامی نیست؛ بلکه قرار است بخشی از کارکنان سفارت آمریکا در بغداد نیز که پیشتر به دلیل شرایط امنیتی محل کار خود را ترک کرده بودند، بازگردند.
در دوره گذشته و همزمان با اوجگیری درگیریها میان ایران و آمریکا، نیروهای ایالات متحده به منظور حفظ جان سربازان خود و کاهش تنشها، از فرماندهی عملیات مشترک عقبنشینی کرده و تمامی بخشها و مواضع خود را به نیروهای عراقی تحویل داده بودند.
ناظران، بازگشت آمریکاییها به قلب مرکز تصمیمگیری نظامی عراق را نشانهای از آرامش نسبی در منطقه و ازسرگیری همکاریهای امنیتی برای مقابله با بقایای داعش میدانند؛ موضوعی که در جریان درگیریهای اخیر با ایران، تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته بود.