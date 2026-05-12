بررسی سناریوهای تهاجمی علیه ایران

3 ساعت پیش

دونالد ترامپ با «ابلهانه» خواندن پیشنهادات تهران برای پایان تنش‌ها، به تیم امنیت ملی خود دستور داده است تا گزینه‌های نظامی و احیای پروژه‌های حفاظتی در خلیج فارس را بررسی کنند.

شبکه‌ی خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به طور جدی موضوع ازسرگیری عملیات‌های نظامی گسترده علیه ایران را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این گزارش، ترامپ معتقد است که وجود شکاف در ساختار تصمیم‌گیری ایران می‌تواند تهران را وادار به عقب‌نشینی‌های بنیادین در مذاکرات هسته‌ای کند.

دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران، آخرین پاسخ ایران به پیشنهادات آمریکا را «ابلهانه و غیرقابل قبول» توصیف کرد و اظهار داشت که شانس بقای توافق آتش‌بس با تهران تنها «یک درصد» است. وی تأکید کرد: «پیشنهاد ایران به قدری ضعیف است که حتی باراک اوباما و جو بایدن نیز آن را نمی‌پذیرفتند. ما پیش از این دو رده از رهبران آن‌ها را از میان برده‌ایم و سایت‌های هسته‌ای‌شان را به شدت تحت فشار قرار داده‌ایم.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین خاطرنشان کرد که پیام‌های دریافتی از تهران حاوی هیچ تضمین معتبری مبنی بر توقف تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده است.

در همین حال، وب‌سایت «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که به دلیل بن‌بست در مذاکرات، دونالد ترامپ نشست‌های ویژه‌ای را با تیم امنیت ملی خود برگزار کرده است. یکی از گزینه‌های اصلی روی میز، احیای «پروژه‌ی آزادی» (Project Liberty) جهت تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز و مقابله با تهدیدات دریایی است.

منابع نظامی همچنین به احتمال ازسرگیری بمباران‌های هوایی علیه آن ۲۵ درصد از اهداف تعیین‌شده در داخل خاک ایران اشاره کرده‌اند که پیش‌تر توسط ارتش آمریکا شناسایی شده اما تاکنون هدف حمله قرار نگرفته‌اند. این تحرکات نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت آشکار واشینگتن از مسیر دیپلماسی به سمت فشار حداکثری نظامی است.