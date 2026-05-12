بازگشت تمامی پناهجویان عراقی و اقلیم کوردستان از لیبی به کشور
هیچ مهاجر غیرقانونی از اتباع عراق و اقلیم کوردستان در لیبی حضور ندارد
سفیر عراق در طرابلس اعلام کرد با بازگشت ۳۵۰ پناهجو طی دو سال گذشته، دیگر هیچ مهاجر غیرقانونی از اتباع عراق و اقلیم کوردستان در لیبی حضور ندارد.
احمد صحاف، سفیر عراق در لیبی، روز سهشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفتگو با رسانهها اعلام کرد که بر اساس پیگیریهای انجامشده با نهادهای رسمی دولت لیبی، حضور هیچ شهروندی از عراق یا اقلیم کوردستان در این کشور تأیید نشده و تمامی افراد شناساییشده به کشور بازگردانده شدهاند.
احمد صحاف اشاره کرد که در پی تلاشهای مستمر سفارت طی دو سال و نیم گذشته و هماهنگی با نهادهای ذیربط در دولت لیبی و دولت اقلیم کوردستان، فرآیند بازگشت داوطلبانهی ۳۵۰ پناهجو که پیشتر به صورت غیرقانونی وارد خاک لیبی شده بودند، با موفقیت به پایان رسیده است.
سفیر عراق با هشدار به خانوادهها دربارهی مخاطرات مهاجرت غیرقانونی، از آنها خواست مانع به خطر افتادن جان فرزندانشان در این مسیرهای پرمخاطره شوند. او تأکید کرد که فعالیت شبکههای قاچاق و تجارت انسان در سطح بینالمللی جنایت محسوب شده و مجازاتهای سنگینی را در پی دارد. طی سالهای اخیر، بسیاری از پناهجویان تلاش کردهاند از طریق خاک لیبی خود را به اروپا برسانند که اغلب در دام باندهای تبهکار گرفتار شدهاند.