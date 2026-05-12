تکذیب استقرار جنگندههای ایرانی در خاک پاکستان توسط اسلامآباد
وزارت امور خارجهی پاکستان گزارشها دربارهی حضور هواپیماهای جنگی ایران در پایگاه هوایی نورخان را رد و بر تلاش برای حفظ ثبات منطقهای تأکید کرد.
وزارت امور خارجهی پاکستان روز سهشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیهای رسمی، گزارش شبکهی «سیبیاس نیوز» مبنی بر استقرار جنگندههای ایرانی در پایگاه هوایی نورخان را بهشدت رد کرد. در این بیانیه آمده است که انتشار چنین اخبار بیاساسی با هدف تضعیف تلاشها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه صورت میگیرد.
وزارت امور خارجهی پاکستان تصریح کرد: «هواپیماهای ایرانی که در حال حاضر در خاک پاکستان حضور دارند، در زمان برقراری آتشبس وارد این کشور شدهاند و حضور آنها هیچ ارتباطی با شرایط اضطراری نظامی یا عملیات جنگی ندارد.» این وزارتخانه همچنین بر تداوم رایزنیهای دیپلماتیک در سطوح عالی برای ازسرگیری مذاکرات رسمی میان ایران و ایالات متحده تأکید کرد و از پایبندی اسلامآباد به حمایت از گفتگوهای سازنده خبر داد.
پیشتر شبکهی «سیبیاس نیوز» به نقل از مقامهای آمریکایی مدعی شده بود که پاکستان به منظور محافظت از هواپیماهای نظامی ایران در برابر حملات احتمالی ایالات متحده، اجازهی استقرار آنها را در پایگاههای خود صادر کرده است. بر اساس این ادعا، تاران چند روز پس از اعلام آتشبس توسط دونالد ترامپ در اوایل آوریل، تعدادی از هواپیماهای خود را به پایگاه هوایی نورخان منتقل کرده است؛ مرکزی که یک تأسیسات نظامی راهبردی در قلب شهر نظامی راولپندی محسوب میشود.