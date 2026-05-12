پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت سالروز تأسیس مرکز لالش

پرزیدنت بارزانی در سیوسومین سالگرد تأسیس بنیاد لالش تبریک گفت
پرزیدنت مسعود بارزانی روز سهشنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی، سیوسومین سالگرد تأسیس بنیاد فرهنگی و اجتماعی لالش را به هیئترئیسه، اعضا و تمامی پیروان آیین ایزدی تبریک گفت.
ایشان در این پیام، از تلاشهای مخلصانهی روشنفکران و کادرهای این بنیاد در راستای خدمت به جامعهی ایزدی و حفظ سنتهای اصیل آنها قدردانی کرد.
در متن پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: «مایهی خرسندی است که بنیاد لالش در طول سالیان گذشته با همت دلسوزان خود، خدماتی شایان توجه به فرهنگ مردم کوردستان و محافظت از آیینهای ایزدیان ارائه نموده است.» ایشان در پایان برای دستاندرکاران این مرکز آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون و برای تمامی خواهران و برادران ایزدی آرزوی آرامش و بهروزی کردند.