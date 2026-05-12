پیام تبریک پرزیدنت بارزانی به مناسبت سالروز تأسیس مرکز لالش

پرزیدنت مسعود بارزانی در سی‌وسومین سالگرد تأسیس بنیاد لالش، از نقش این نهاد در حفظ فرهنگ و اصالت جامعه‌ی ایزدی قدردانی کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی روز سه‌شنبه ۱۲ مه ۲۰۲۶ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار پیامی، سی‌وسومین سالگرد تأسیس بنیاد فرهنگی و اجتماعی لالش را به هیئت‌رئیسه، اعضا و تمامی پیروان آیین ایزدی تبریک گفت. 

ایشان در این پیام، از تلاش‌های مخلصانه‌ی روشنفکران و کادرهای این بنیاد در راستای خدمت به جامعه‌ی ایزدی و حفظ سنت‌های اصیل آن‌ها قدردانی کرد.

در متن پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: «مایه‌ی خرسندی است که بنیاد لالش در طول سالیان گذشته با همت دلسوزان خود، خدماتی شایان توجه به فرهنگ مردم کوردستان و محافظت از آیین‌های ایزدیان ارائه نموده است.» ایشان در پایان برای دست‌اندرکاران این مرکز آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون و برای تمامی خواهران و برادران ایزدی آرزوی آرامش و بهروزی کردند.

 

 
مصطفی ابراهیم ,