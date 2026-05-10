وزارت نفت عراق اعلام کرد در صورت عادی‌سازی وضعیت در تنگه هرمز، این کشور قادر است تنها ظرف مدت یک هفته، میزان صادرات نفت خود را به سطح ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز بازگرداند.

روز یکشنبه، ۱۰ مه ۲۰۲۶، "باسم محمد خضیر"، معاون وزیر نفت عراق، در سخنانی با اشاره به وضعیت تردد در تنگه هرمز اظهار داشت: عراق پیش از تنش‌های امنیتی اخیر، روزانه ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد؛ این در حالی است که ظرفیت واقعی تولید نفت کشور به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

وی تصریح کرد: در صورت بازگشایی و عادی شدن تردد در تنگه هرمز، وزارت نفت این توانایی را دارد که تنها ظرف یک هفته، میانگین صادرات را به وضعیت طبیعی پیشین بازگرداند.

خضیر همچنین افزود: در حال حاضر دو نفت‌کش بارگیری شده و آماده حرکت هستند و انتظار می‌رود دو کشتی دیگر نیز به زودی برسند.

وی، تأکید کرد که زمان حرکت این شناورها مستقیماً به ثبات وضعیت امنیتی منطقه بستگی دارد.

تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی انتقال نفت و گاز جهان، پس از وقوع درگیری میان اسرائیل، آمریکا و ایران در ۲۸ فوریه گذشته، شاهد تنش‌های بی‌سابقه‌ای بوده که تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی گذاشته است.