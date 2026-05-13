هشدار سازمان ملل دربارهی انسداد تنگهی هرمز
در پی بستن تنگهی هرمز، خطر گرسنگی جان ۴۵ میلیون نفر را تهدید میکند
نمایندهی ویژهی سازمان ملل هشدار داد که تداوم بستن راهبردیترین آبراه منطقهای، با افزایش بیسابقهی قیمت کود شیمیایی، امنیت غذایی جهان را با بحرانی بزرگ مواجه خواهد کرد.
خورخه موریرا داسیلوا، فرستادهی ویژهی سازمان ملل متحد برای مقابله با بحرانهای انسانی، در گزارشی تکاندهنده نسبت به پیامدهای میانمدت و بلندمدت انسداد تنگهی هرمز هشدار داد. وی تاکید کرد که این آبراه تنها مسیر انتقال انرژی نیست، بلکه شریان حیاتی تامین نهادههای کشاورزی در سطح جهان محسوب میشود.
به گفتهی این مقام ارشد سازمان ملل، تنگهی هرمز مسیر اصلی ترانزیت آمونیاک، گوگرد و اوره است که مواد اولیهی اصلی تولید کودهای شیمیایی در جهان به شمار میروند. با توقف تردد در این مسیر، قیمت جهانی کود به شدت افزایش یافته و بسیاری از زمینهای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از تغذیهی خاک محروم ماندهاند. داسیلوا هشدار داد: «اگر این بنبست راهبردی در هفتههای آینده شکسته نشود، جهان شاهد موجی از خشکسالی مصنوعی و کاهش تولید غلات خواهد بود که میتواند ۴۵ میلیون نفر را در معرض گرسنگی مطلق و قحطی قرار دهد.»
سازمان ملل متحد از ابتدای بروز تنشها و انسداد این تنگه، تلاش کرد تا مکانیسمی برای جداسازی محمولههای بشردوستانه و نهادههای کشاورزی از سایر کالاها ایجاد کند. هدف این بود که انتقال ایمن آمونیاک و اوره تضمین شود تا امنیت غذایی جهانی تحتالشعاع درگیریهای سیاسی قرار نگیرد؛ اما گزارشهای اخیر نشان میدهد که این تلاشها تاکنون به نتیجهی ملموسی نرسیده است. ناظران بینالمللی معتقدند تداوم این وضعیت، زنجیرهی تامین مواد غذایی را در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳-۱۴۰۴) با شوک جبرانناپذیری مواجه خواهد کرد.