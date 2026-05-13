گزارش سنتکام از یک ماه محاصرهی دریایی ایران
توقف و تغییر مسیر دهها کشتی تجاری
فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار آماری از بهکارگیری تجهیزات گستردهی نظامی برای قطع شریانهای اقتصادی ایران و کنترل تردد دریایی در منطقه خبر داد.
فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) گزارش دقیقی از نخستین ماه اجرای محاصرهی دریایی بنادر ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، طی چهار هفتهی گذشته، ایالات متحده با هدف محدود کردن توان اقتصادی تهران در میانهی تنشهای نظامی، نظارت شدیدی را بر تمامی کشتیهای ورودی و خروجی به بنادر ایران اعمال کرده است.
برای تضمین اجرای این محاصره، نیروی عظیمی شامل بیش از ۱۵,۰۰۰ سرباز، ۲۰۰ فروند هواپیمای جنگی و شناسایی و ۲۰ فروند ناو جنگی بزرگ در منطقه مستقر شدهاند. آمار منتشر شده توسط سنتکام نتایج زیر را نشان میدهد:
- ۶۷ کشتی تجاری: پس از دریافت هشدارهای نظامی، مجبور به تغییر مسیر و پایبندی به پروتکلهای محاصره شدند.
- ۱۵ کشتی بشردوستانه: تنها به شناورهای حامل کمکهای انسانی اجازهی تردد داده شده است.
- ۴ کشتی متخلف: به دلیل تمرد از دستورات، توسط نیروهای آمریکایی بهصورت هدفمند متوقف و از کار انداخته شدند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در اوایل هفتهی جاری، نیروهای آمریکایی دو کشتی تجاری دیگر را پس از بیتوجهی به پیامهای رادیویی، با شلیک «تیر هشدار» مجبور به عقبنشینی کردند. سنتکام تأکید کرده است که این عملیات تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و نیروهای تحت امر در بالاترین سطح آمادگی برای مقابله با هرگونه تلاش جهت شکستن این محاصره قرار دارند.