محمد شیاع سودانی در نطق خداحافظی: نرخ فقر در عراق به ۱۰ درصد کاهش یافته است
سودانی از کاهش بدهیهای خارجی و افزایش تولید برق خبر داد
نخستوزیر عراق ضمن ارائه کارنامهی فعالیتهای خود در حوزههای اقتصادی و انرژی، از کاهش بدهیهای خارجی و افزایش تولید برق خبر داد.
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، روز چهارشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در نطق خداحافظی خود به تشریح دستاوردهای دوران تصدیاش پرداخت. وی ادعا کرد که نرخ فقر در عراق از ۲۵ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری نیز به ۱۳.۵ درصد رسیده است؛ آماری که با توجه به نوسانات ارزش دینار و گرانی کالاها، با چالشهای جدی در بازارهای داخلی روبروست.
سودانی در خصوص پروندهی مبارزه با فساد اعلام کرد که دولت وی موفق به بازگرداندن بیش از ۳۸۳ میلیون دۆلار و استرداد ۳۳ متهم متواری شده است. این در حالی است که گزارشهای مستقل برآورد میکنند عراق طی ۲۱ سال گذشته حدود ۷۷۶ میلیارد دۆلار بر اثر فساد آسیب دیده است. وی همچنین از کاهش بدهیهای خارجی عراق از ۱۳ میلیارد دۆلار به ۱۰ میلیارد دۆلار و جذب سرمایهگذاری ۱۱۴ میلیارد دۆلاری خبر داد.
در حوزهی انرژی، نخستوزیر عراق اعلام کرد که تولید برق به ۲۹ هزار مگاوات رسیده و بهرهبرداری از گاز مشعل تا ۷۴ درصد افزایش یافته است. با این حال، گزارشهای بینالمللی از جمله گزارش پلتفرم جهانی «انرژی»، هشدار میدهند که عراق در تابستان ۲۰۲۶ با بحران شدید برق مواجه خواهد شد، زیرا نیاز واقعی کشور ۴۰ گیگاوات است.
سودانی در پایان به برنامههای راهبردی برای تولید ۷۵۰۰ مگاوات برق از طریق ۱۵ پروژهی انرژی خورشیدی با همکاری شرکتهای «جنرال الکتریک» و «زیمنس» اشاره کرد تا بخشی از وابستگی کشور به واردات گاز کاهش یابد.