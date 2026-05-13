بغداد میزبان دومین جلسهی محاکمهی «جلاد نوگره سلمان»خواهد بود
احتمال صدور حکم نهایی برای جلاد نوگره سلمان
دومین جلسهی دادگاه محاکمهی عجاج تکریتی، ناظر زندان مخوف نوگره سلمان و از عاملان جنایت انفال علیه کوردها، فردا در دادگاه عالی کیفری عراق برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ما، ایاد کاکەای، وکیل مدافع قربانیان انفال، روز چهارشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵) در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد که دومین جلسهی دادگاه محاکمهی عجاج تکریتی، ناظر پیشین زندان نوگره سلمان، فردا پنجشنبه ۱۵ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) رأس ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد. این نشست با حضور شاکیان پرونده و تیم وکلای مدافع در محل دادگاه عالی کیفری عراق در بغداد تشکیل میگردد.
ایاد کاکەای در خصوص جزئیات این پرونده اظهار داشت: «مقرر شده است در جلسهی فردا، اظهارات و دفاعیات عجاج تکریتی توسط قاضی استماع شود. با توجه به روند پرونده، دور از انتظار نیست که دادگاه در پایان همین جلسه، حکم نهایی خود را دربارهی سرنوشت این متهم صادر کند.»
پیش از این در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دادگاه رصافه پس از استماع اظهارات ۲۵ شاهد عینی، ادامهی روند دادرسی را به نیمهی ماه مه موکول کرده بود. بر اساس گزارشهای دریافتی، تکریتی در جلسهی نخست بخشی از اتهامات مربوط به جنایات ارتکابیافته در زندان نوگره سلمان را انکار کرده است؛ این در حالی است که شاهدان حاضر در دادگاه، جزئیات تکاندهندهای از نقش مستقیم وی در شکنجه و قتلعام زندانیان ارائه دادهاند.
عجاج احمد حردان تکریتی که میان مردم به «جلاد نوگره سلمان» شهرت یافته، از اعضای عشیرهی آلبوناصر است. وی در جریان عملیات نسلکشی انفال در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷)، مسئولیت نظارت بر زندان نوگره سلمان در استان سماوه را بر عهده داشت؛ مکانی که هزاران تن از شهروندان کورد در آن تحت شدیدترین شکنجهها قرار گرفته یا جان باختند.
تکریتی پس از سقوط رژیم بعث در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲)، از کرکوک به سوریه گریخت و سالها در منطقهی جرمانه در حومهی دمشق با هویتی پنهان زندگی کرد. وی دارای سه فرزند است که دو تن از آنها از اعضای گروه تروریستی القاعده بوده و پیشتر در درگیریهای منطقهی ضلوعیه در استان صلاحالدین کشته شدهاند.
سرانجام پس از گذشت ۳۷ سال از وقوع جنایات سازمانیافته علیه ملت کورد، دستگاه امنیت ملی عراق موفق شد عجاج احمد را در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ (۹ مرداد ۱۴۰۴) شناسایی و بازداشت کند تا برای پاسخگویی در پیشگاه عدالت قرار گیرد. پروندهی وی یکی از مهمترین پروندههای باقیمانده از دوران رژیم گذشته در دادگاه عالی کیفری عراق محسوب میشود.