درخشش فرهنگ کوردی در کن

لارا دزه‌ای با طرح «پرتو خورشید» روی فرش قرمز می‌رود

3 ساعت پیش

طراح سرشناس کورد با لباسی الهام‌گرفته از نمادهای ملی کوردستان، در هفتاد و نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کن شرکت می‌کند.

لارا دزه‌ای، طراح مد بین‌المللی کورد، اعلام کرد که با استایلی مدرن از لباس کوردی و با طراحی اختصاصی خود در جشنواره‌ی فیلم کن ۲۰۲۶ حضور خواهد یافت. طبق برنامه‌ریزی‌ها، وی روز جمعه ۱۵ مه ۲۰۲۶ (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵)، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت محلی، بر روی فرش قرمز این رویداد جهانی ظاهر می‌شود.

دزه‌ای در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت که برای این مناسبت جهانی، یکی از شاخص‌ترین آثار فرهنگی خود را با نام «پرتو خورشید» (تیشکی خۆر) آماده کرده است. این لباس تلفیقی از فرهنگ اصیل کوردی و سبک مدرن «کوتور» است. وی در خصوص منبع الهام این اثر گفت: «این طراحی از خورشیدِ میان پرچم کوردستان الهام گرفته شده است که نماد روشنایی، قدرت و سرزمینی است که از آن برخاسته‌ام.»

حضور لارا دزه‌ای در این جشنواره، گامی راهبردی برای معرفی هویت و فرهنگ کوردستان در یکی از بزرگ‌ترین تریبون‌های هنری و رسانه‌ای جهان تلقی می‌شود تا تاریخ و هنر کورد به شیوه‌ای معاصر به جهانیان نمایش داده شود.