از نفت تا طبیعت؛ استراتژی ۱۳ میلیارد دلاری اقلیم کوردستان برای تسخیر بازارهای جهانی گردشگری

سازمان گردشگری عراق از معرفی هفت روستای این کشور، از جمله سه روستای برجسته در اقلیم کوردستان، برای شرکت در ابتکار جهانی "بهترین دهکده‌های گردشگری سال ۲۰۲۶" وابسته به سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد خبر داد.

بنا بر اعلام مقامات گردشگری، روستاهای "بیاره" در استان حلبچه، "هرور" در استان دهوک و "رواندز" در استان اربیل، نمایندگان اقلیم کوردستان در این فهرست بین‌المللی هستند. این اقدام در راستای راهبرد کلان اربیل و بغداد برای توسعه گردشگری پایدار، اکوتوریسم و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد.

سخنگوی هیئت گردشگری عراق اعلام کرد که پرونده این روستاها بر اساس استانداردهای دقیق بین‌المللی از جمله کیفیت خدمات گردشگری، حفظ محیط زیست، ترویج گردشگری سبز و میزان مشارکت جوامع محلی در توسعه پایدار تدوین شده است. انتظار می‌رود نتایج نهایی این ارزیابی در اوایل سال ۲۰۲۷ اعلام شود. روستاهای برگزیده از حمایت‌های تبلیغاتی گسترده سازمان ملل بهره‌مند شده و به مقاصد تراز اول جهانی تبدیل خواهند شد.

خیز بلند اقلیم کوردستان برای جذب ۲۰ میلیون گردشگر

دولت اقلیم کوردستان با تصویب یک برنامه راهبردی تا سال ۲۰۳۰ و راه‌اندازی کارزار (Visit Kurdistan)، در پی تحولی بنیادین در این صنعت است. هلمت کستیی، سخنگوی این کارزار، به کوردستان ۲۴ گفت: هدف ما جذب بیش از ۲۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۵ است که این امر فرصت‌های شغلی بی‌شماری را ایجاد خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد دلاری

سامان عرب، مدیرکل سرمایه‌گذاری اربیل، فاش کرد که دولت اقلیم کوردستان بیش از ۱۳ میلیارد دلار به بخش گردشگری اختصاص داده است. تنها در استان اربیل ۱۳۱ مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که نشان‌دهنده چرخش استراتژیک اقتصاد منطقه از نفت به سمت گردشگری و زیرساخت‌های پایدار است.

ساسان عونی، وزیر شهرداری‌ها و گردشگری نیز اعلام کرد که در کابینه کنونی حدود ۸۰ پروژه گردشگری با هزینه‌ای بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار در سراسر منطقه اجرایی شده است.