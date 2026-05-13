هوشیار زیباری: تشکیل سریع دولت جدید عراق برای عبور از بحران رهبری ضروری است
نسبت به تأخیر در تشکیل دولت به دلیل سفر حج نمایندگان هشدار داد
عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان ضمن تأکید بر نقش راهبردی اقلیم کوردستان در ثبات منطقه، نسبت به تأخیر در تشکیل دولت به دلیل سفر حج نمایندگان هشدار داد.
هوشیار زیباری، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز چهارشنبه ۱۳ مه ۲۰۲۶ (۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در جریان مشارکت در پنل «دیالوگ عراق ۲۰۲۶»، تحلیل جامعی از اوضاع امنیتی و سیاسی عراق ارائه کرد. وی با اشاره به ظرفیتهای بالقوهی عراق برای توسعه، تصریح کرد که این کشور با وجود دارا بودن تمامی پیشنیازهای پیشرفت، از «بحران رهبری» رنج میبرد. زیباری تأکید کرد که برای حرکت به سوی توسعه، عراق بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و تشکیل فوری کابینهی جدید نیاز دارد.
این مقام پارت دموکرات کوردستان در بخشی از سخنان خود بر پرنسیپهای تغییرناپذیر اربیل تأکید کرد و گفت: «دولت اقلیم کوردستان بخشی از ثبات منطقه است و هرگز تهدیدی برای هیچ طرفی نخواهد بود.» وی با اشاره به تنشهای اخیر میان آمریکا و ایران، خاطرنشان کرد که در جریان جنگ ۴۰ روزه، اقلیم کوردستان هدف حملات بیسابقهی موشکی و پهپادی قرار گرفت، اما توانست با حفظ توازن، از ورود به این درگیری اجتناب کند و ثابت کند که بخشی جداییناپذیر از امنیت راهبردی منطقه است.
زیباری ضمن قدردانی از حمایتهای بینالمللی در دوران بحران، اظهار داشت: «دوستان آمریکایی ما با دفاع از منافع مشترک و حتی تقدیم قربانی، در کنار ما ایستادند.» وی همچنین فاش کرد که در نتیجهی این حملات، دو سرباز فرانسوی جان خود را از دست دادند و نیروهای بریتانیایی نیز همکاری نزدیکی برای دفاع از امنیت اقلیم کوردستان داشتند.
هوشیار زیباری در پایان نسبت به پیامدهای بیاعتمادی کشورهای همسایه به عراق هشدار داد و افزود که حملات شبهنظامیان به کشورهای منطقه، جایگاه بینالمللی عراق را مخدوش کرده است. وی همچنین با اشاره به یک چالش لجستیکی گفت: «۱۸۲ نمایندهی پارلمان عراق قصد عزیمت به سفر حج را دارند؛ در صورت وقوع این امر، فرآیند تشکیل دولت جدید با تأخیر جدی مواجه خواهد شد.»