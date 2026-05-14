کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان بیش‌تر به موضوع راه‌سازی اهمیت داده استر

1 ساعت پیش

کابینه‌ی نهم دولت اقلیم کوردستان با اولویت‌بخشی به بخش راه‌سازی، هزاران پروژه‌ی خدماتی و راهبردی را در تمامی استان‌ها و ادارات مستقل به مرحله‌ی اجرا درآورده است.

در دوره‌ی فعالیت کابینه‌ی نهم، توسعه‌ی شبکه‌ی راه‌های اقلیم کوردستان جهش چشمگیری داشته است. طبق آمارهای رسمی، مجموعاً ۱,۱۱۹ پروژه با بودجه‌ای بالغ بر ۴.۳ تریلیون دینار اجرا شده که شامل احداث و بازسازی ۵,۱۲۶ کیلومتر راه است. توزیع این پروژه‌ها در مناطق مختلف به شرح زیر است:

- اربیل: ۲۷۱ پروژه

- سلیمانیه: ۳۹۵ پروژه

- دهوک: ۱۲۷ پروژه

- حلبچه: ۴۰ پروژه

- سوران: ۱۰۲ پروژه

- گرمیان: ۶۹ پروژه

- راپرین: ۹۷ پروژه

- زاخو: ۱۳ پروژه

دولت اقلیم کوردستان در بخش نوسازی معابر شهری و احداث پل‌های مدرن نیز گام‌های بلندی برداشته است. در این راستا، ۲,۱۶۸ پروژه با اختصاص بودجه‌ی ۲ تریلیون دینار عملیاتی شده است. همچنین در بخش شهرداری‌ها، بیش از ۵,۰۰۰ پروژه در شهرهای مختلف از جمله اربیل (۲,۵۱۹ پروژه)، سلیمانیه (۷۷۲ پروژه) و دهوک (۱,۴۵۰ پروژه) به سرانجام رسیده است.

با هدف کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان، اقدامات گسترده‌ای در زمینه‌ی ایمنی انجام شده است. این اقدامات شامل احداث ۵۹ پل عابر پیاده، نصب ۴۵ کیلومتر گاردریل، ۸۸۳ کیلومتر خط‌کشی جاده‌ای و نصب ۱۶,۰۰۰ تابلوی راهنمایی و رانندگی در سراسر اقلیم کوردستان است.