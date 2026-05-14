تأکید بر فعالسازی پارلمان و حفظ کیان راهبردی اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی بر حمایت دولت از فعالیت نهادهای قانونی تأکید کرد
جمعی از نخبگان و فعالان مدنی اقلیم کوردستان با انتشار بیانیهای خواستار فعالسازی فوری پارلمان شدند؛ همزمان مسرور بارزانی نیز بر حمایت دولت از فعالیت نهادهای قانونی تأکید کرد.
گروهی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان جامعهی مدنی روز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در کنفرانسی خبری با عنوان «مسئولیت ملی و حفظ کیان اقلیم کوردستان»، نسبت به چالشهای داخلی و خارجی هشدار دادند. این گروه فعالسازی پارلمان را بهعنوان نماد حاکمیت مردم کوردستان، ضرورتی حیاتی برای عبور از بحرانهای سیاسی دانستند.
در همین راستا، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در حاشیهی افتتاح یک پروژهی راهسازی در سوران، بر لزوم فعالیت مسئولانهی پارلمان و دولت تأکید کرد. وی اظهار داشت: «ما همواره حامی فعال بودن نهادهای قانونی بودهایم تا به مطالبات مردم بهدرستی پاسخ داده شود. برگزاری انتخابات برای کسب اعتماد مردم است و ما از روز نخست خواستار تشکیل سریع حکومت و فعالسازی پارلمان بودهایم.»
انتخابات پارلمان کوردستان در اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد که طی آن پارت دموکرات کوردستان با کسب ۳۹ کرسی، جایگاه نخست را به دست آورد. سایر کرسیها میان اتحادیهی میهنی (۲۳ کرسی)، نسل نو (۱۵ کرسی)، اتحاد اسلامی (۷ کرسی) و سایر جریانهای سیاسی و اقلیتها توزیع شده است.