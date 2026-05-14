هشدار ارتش اسرائیل برای تخلیهی هشت منطقهی مسکونی در جنوب لبنان
اسرائیل از ساکنان درهی بقاع خواست تا منازل خود را تخلیه کنند
در پی تشدید تنشها، ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان هشت شهرک و روستا در جنوب لبنان و درهی بقاع خواست تا منازل خود را تخلیه کنند.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مناطق اطراف رودخانهی لیتانی در بخش شرقی را هدف حملات شدید توپخانهای قرار داد. همزمان، جنگندههای این کشور با پرواز بر فراز آسمان جنوب لبنان، اقدام به پرتاب بمبهای منور در مناطق شمالی رودخانهی لیتانی کردند. این اقدامات بهعنوان مقدمهای برای حملات گستردهتر به مواضع مورد نظر ارتش اسرائیل توصیف شده است.
طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، حملات هوایی روز گذشتهی اسرائیل به کشته شدن ۲۲ نفر از جمله ۵ کودک و مجروحیت ۲۷ تن دیگر منجر شده است. در همین حال، مقامات وزارت امور خارجهی ایالات متحده از آغاز دور جدید مذاکرات میان لبنان و اسرائیل خبر دادهاند که قرار است طی امروز و فردا در واشینگتن دنبال شود.