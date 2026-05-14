نچیروان بارزانی: نیروهای پیشمرگه حافظ و الهامبخش کوردستان هستند
رئیس اقلیم کوردستان بر لزوم پایبندی بغداد به تعهدات قانونی خود در قبال نیروهای پیشمرگه تأکید کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، در مراسم دانشآموختگی افسران در زاخو، بر لزوم پایبندی بغداد به تعهدات قانونی خود در قبال نیروهای پیشمرگه تأکید کرد.
امروز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، مراسم فارغالتحصیلی دورهی سیام افسران دانشکدهی نظامی ۲ زاخو با حضور نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و جمعی از مقامات بلندپایهی دولتی و نظامی برگزار شد. در این مراسم ۳۵۹ افسر جوان پس از گذراندن ۹ ماه آموزشهای فشردهی آکادمیک و میدانی، رسماً به صفوف وزارت پیشمرگه پیوستند.
نچیروان بارزانی در سخنان خود به نقش تاریخی این نیروها در شکست تروریستهای داعش اشاره کرد و گفت: «نیروهای پیشمرگه به فرماندهی پرزیدنت مسعود بارزانی، با فداکاری و نثار خون خود از خاک کوردستان دفاع کردند و مانع از سقوط این سرزمین به دست تروریستها شدند؛ این تاریخ سرشار از قهرمانی است.»
رئیس اقلیم کوردستان ضمن ابراز نگرانی از کندی روند یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه، خواستار ارادهی سیاسی قوی برای تبدیل این نیرو به یک ارتش ملی و دور از منازعات حزبی شد. وی همچنین ضمن قدردانی از حمایتهای نیروهای ائتلاف بینالمللی بهویژه ایالات متحده، از دولت فدرال عراق خواست تا بهعنوان بخشی از سیستم دفاعی کشور، تمامی حقوق مالی و نظامی پیشمرگه را تأمین کند.