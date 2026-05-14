مسرور بارزانی: هیچ بحرانی مانع از تداوم پروژههای خدماتی در کوردستان نمیشود
نخستوزیر بر پایبندی دولت به خدمترسانی تحت هرگونه شرایط سخت سیاسی و امنیتی تأکید کرد
نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسم افتتاح مرتفعترین پل عراق در منطقهی سوران، بر پایبندی دولت به خدمترسانی تحت هرگونه شرایط سخت سیاسی و امنیتی تأکید کرد.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، پروژهی راهبردی جادهی دو باندهی ۴۰ متری و مرتفعترین پل در سطح عراق را در شهر سوران افتتاح کرد. وی در سخنان خود اظهار داشت که حتی در دوران جنگ با داعش و بحرانهای مالی، چرخهی پروژههای عمرانی در کوردستان متوقف نشده و دولت مصمم به ارائهی بهترین خدمات به شهروندان است.
نخستوزیر با تمجید از عملکرد شرکت «کاوین گروپ» در اجرای این پروژهی بزرگ، ابراز خرسندی کرد که توانمندیهای فنی داخلی به سطحی رسیده است که پروژههایی با استانداردهای جهانی در کوردستان اجرا میشوند. وی این افتتاحیه را تنها یک مرحله از برنامهی جامع توسعهی راههای منطقه دانست و وعدهی اجرای پروژههای بزرگتر در آینده را داد.
مسرور بارزانی در بخشی از سخنان خود با ابراز همدردی با خانوادههای قربانیان حوادث غرقشدگی، از شهروندان خواست دستورالعملهای ایمنی و ترافیکی را جدی بگیرند. وی همچنین در خصوص مسائل بغداد، برای علی زیدی در مأموریت تشکیل دولت جدید عراق آرزوی موفقیت کرد و تأکید نمود که حضور کوردها در بغداد برای دفاع از حقوق دستوری اقلیم کوردستان و اجرای کامل قانون اساسی است.