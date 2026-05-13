نخستوزیر اقلیم کوردستان: طرحهای بزرگتر دیگری برای خدمت به مردم در دستور کار داریم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در هر شرایطی از خدمت به مردم کوردستان باز نمیمانند.
امروز پنجشنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسم افتتاح بزرگراه دو طرفه سوران و پلمرتفع احداث شده در آن بزرگراه، سخنرانی کرد.
متن سخنان نخستوزیر:
به نام خداوند بزرگ و مهربان
خوشحالم از اینکه بار دیگر در کنار شما هستم و برای افتتاح طرحی دیگر که مرتفعترین پل در سراسر عراق است و در شهر سوران احداث شده است، به سوران آمدهام.
این طرح طبق برنامه اجرا شد و الحمدالله اکنون به مرحله بهرهبرداری رسیده است و امروز به طور رسمی آن را افتتاح میکنیم که برای ارائه خدمات به همه هممیهنان به خصوص ساکنان شهر سوران و اطراف آماده بهرهبرداری است.
مدتی پیش شاهد شرایطی بسیار ناهموار در کوردستان و منطقه بودیم. مردم از آنچه در حال وقوع بود بسیار نگران بودند، اما این وضعیت مانع از فعالیت ما برای اجرای طرحهایمان نشد. زندگی در هر حال ادامه مییابد. به یاد دارم که در زمان جنگ علیه داعش نیز اجرای طرحها به همین منوال ادامه داشت.
ما در هر شرایطی از خدمت به مردم باز نمیمانیم و امیدواریم که همچنان بهترین خدمات را به همه مردم کوردستان در همه زمینهها ارائه دهیم.
من اجرای این طرح مهم را به مردم کوردستان و شهر سوران و اطراف تبریک میگویم. این مرحله، مراحل دیگری در پی خواهد داشت که اتصال مسیرها به هم را تکمیل میکند. طرحهای بزرگتر دیگری برای خدمت به مردم این منطقه در دستور کار داریم.
از کاوین گروپ برای اجرای این طرح که به گونهای بسیار زیبا و مرتب اجرا شد، قدردانی میکنم. کماکان تأکید میکنم که آنچه بیشتر برای من مایه خوشحالیست، اجرای چنین طرحهای زیبا و مرتبی در سطح کوردستان و منطقه توسط نیروی کار داخلی است. مجدداً از مجریان این طرح قدردانی میکنم. از مدیران و مسئولان منطقه قدردانی میکنم و از حمایت مردم کوردستان که به ما اعتماد کردند تا بیشتر به آنها خدمت کنیم قدردانی میکنم.
میخواهم مسئله دیگری را با شما مطرح کنم. مدتی پیش متأسفانه شاهد وقوع حوادث ناخواسته و ناخوشایندی بودیم. به خصوص که اخیراً خودرویی با سه سرنشین جوان و کودک به رودخانه افتاد و غرق شدند. این قبیل حوادث در منطقه تکرار شدهاند و موجب نگرانی است. ما واقعاً از اینکه کسانی عزیزانشان را از دست میدهند، دلمان به درد میآید. از زحمات نیروهای دفاع مدنی که برای یافتن اجساد قربانیان بسیار تلاش کردند، قدردانی میکنم و به بستگان قربانیان تسلیت میگویم.
از همه مردم کوردستان میخواهم که به رعایت مقررات پایبند باشند. هم به مقررات راهنمایی رانندگی، هم به توصیههای ایمنی و فاصله گرفتن از مناطقی که برای تفریح مناسب نیستند و یا اطراف رودخانهها که خطر دارد، تا سلامت آنها محفوظ باشد. از شما میخواهم که به رعایت مقررات دولت پایبند باشید و اطمینان داشته باشید که دولت تمام تسهیلات را برای رفاه شما فراهم میکند.
امروز گام نخست برای تشکیل دولت فدرال در بغداد برداشته میشود. ما برای جناب علی الزیدی آرزوی موفقیت میکنیم. امیدواریم که در تشکیل دولت خود موفق باشد. ما از او حمایت میکنیم تا دولتی فدرال تشکیل شود و حقوق قانونی اقلیم کوردستان رعایت شود. مشارکت ما در دولت و مجلس برای دفاع از حقوق مردم کوردستان و حقوق عراق و اجرای کامل قانون اساسی است.
ما به طور فعال مشارکت میکنیم و تلاش میکنیم که روابطمان بسیار خوب و در سطحی عالی باشد. امیدوارم که این زمینهساز ازسرگیری فعالیت پارلمان کوردستان باشد. به طوریکه اقدامات برای تشکیل دولت نیز آغاز شوند و خدمت به مردم کوردستان ادامه پیدا کند.
من بیش از این وقت شما را نخواهم گرفت. از همه تشکر میکنم. حضور شما را ارج مینهم. موفق باشید. کوردستان همیشه آباد باد.
