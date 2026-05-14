رئیسجمهور آمریکا: چند توافقنامه تجاری فوقالعاده با چین امضا کردهایم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز جمعه ۱۵ مه، در آخرین مذاکرات اجلاس ابرقدرتها که به گفته رهبر ایالات متحده، پیشنهاد چین برای کمک به باز کردن تنگه هرمز را نیز در بر داشته است، گفت که «توافقهای تجاری فوقالعادهای» با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، امضا کرده است.
ترامپ به دنبال امضای توافقنامههایی در بخشهایی از جمله کشاورزی، هوانوردی و هوش مصنوعی و همچنین مهار اختلافات بین دو طرف در تعدادی از مناطق ژئواستراتژیک پرتنش - به ویژه جنگ خاورمیانه - به پکن آمده بود.
پیشنهادات ترامپ به شی جینپینگ، که او را «رهبری بزرگ» و «دوست» توصیف کرده بود، تاکنون با لحنی آرامتر از سوی رهبر چین مواجه شده است.
اما رهبر ایالات متحده گفت که «بسیاری از خوبیها» از این دیدار حاصل شده است.
او پس از پیادهروی با شی جینپینگ در میان بوتههای گل رز در باغهای ژونگنانهای، یک مجتمع مرکزی رهبری در کنار شهر ممنوعه پکن، گفت: «ما چند توافقنامه تجاری فوقالعاده امضا کردهایم که برای هر دو کشور عالی است.»
او بدون ارائه جزئیات افزود: «ما بسیاری از مشکلات مختلف را حل کردهایم که دیگران قادر به حل آنها نبودند.»
شی جینپینگ گفت که این یک «دیدار مهم» بود و دو طرف تا به امروز «یک رابطه دوجانبه جدید، که رابطهای با ثبات استراتژیک سازنده است» برقرار کردهاند.
او متعهد شد که برای باغ گل رز کاخ سفید بذرهایی برای ترامپ بفرستد.
«کمک در مورد هرمز»
ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز پس از پایان روز اول اجلاس، گفت که شی با چندین مورد از خواستههای ایالات متحده موافقت کرده است.
در مورد موضوع جنگ در ایران، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که شی به طور مؤثر به همتای خود اطمینان داده است که چین در حال آماده شدن برای کمک نظامی به تهران نیست.
ترامپ به فاکس گفت: «او گفت که قرار نیست تجهیزات نظامی بدهد. او این را با قاطعیت گفت.»
ترامپ افزود: «او دوست دارد تنگه هرمز را باز ببیند و گفت: «اگر بتوانم کمکی بکنم، دوست دارم کمک کنم.»
وزارت امور خارجه چین امروز جمعه در پاسخ به این سوال که آیا دو رهبر درباره ایران صحبت کردهاند یا خیر، بیانیهای منتشر کرد و خواستار «آتشبس جامع و پایدار» شد.
این وزارتخانه افزود: «در پاسخ به درخواستهای جامعه بینالمللی، خطوط کشتیرانی باید در اسرع وقت بازگشایی شوند.»
سیاست تایوان «بدون تغییر»
دست دادنهای گرم و صمیمانه روز پنجشنبه تا حدودی تحتالشعاع هشدار صریح شی جینپینگ در مورد تایوان، یک نقطه حساس ژئوپلیتیکی، قرار گرفت.
کمی پس از شروع مذاکرات، رسانههای دولتی چین گزارش دادند که شی جینپینگ به ترامپ گفته است که اشتباهات در مورد مسئله حساس تایوان میتواند دو کشور را به سمت «درگیری» سوق دهد.
مصاحبه فاکس نیوز به تایوان نپرداخت و ترامپ نیز در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد این موضوع در روز پنجشنبه، اظهار نظری نکرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، به CNBC گفت که رئیسجمهور «در روزهای آینده» اطلاعات بیشتری خواهد داد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، روز پنجشنبه به NBC گفت که «سیاست ایالات متحده در مورد مسئله تایوان از زمان جلسه تغییر نکرده است.»
او گفت پکن این موضوع را مطرح کرده است، اما «ما همیشه موضع خود را روشن میکنیم و به سراغ موضوعات دیگر میرویم.»
تایپه امروز جمعه از واشینگتن «به خاطر ابراز مکرر حمایتش» تشکر کرد.
بوئینگ، نفت، سویا
ترامپ امروز جمعه به توافقهای تجاری که به گفته او با چین امضا شده بود، اشارهای نکرد.
با این حال، در مصاحبه با فاکس، گفت که یکی از توافقهای تجاری بزرگ شامل توافق شی جینپینگ برای خرید «200 جت بزرگ» بوئینگ بوده است.
سهام این غول هوانوردی آمریکایی پس از اظهارات ترامپ کاهش یافت.
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت که پکن نیز به خرید نفت و سویای آمریکا ابراز علاقه کرده است.
چین، که مشتری اصلی خارجی نفت ایران است، قبل از اعمال تعرفهها توسط ترامپ در سال گذشته، مقادیر کمی نفت آمریکا را خریداری کرد.
این کشور خرید سویای آمریکا را به شدت کاهش داده و به جای آن به برزیل روی آورده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، به CNBC گفت که ترامپ و شی در مورد ایجاد «حفاظت» برای استفاده از هوش مصنوعی صحبت میکنند.
بسنت گفت که «دو ابرقدرت هوش مصنوعی جهان» قرار است شروع به مذاکره کنند، اگرچه کنترل صادرات ایالات متحده بر این فناوری پیشرفته به چین همچنان یک نقطه اختلاف در روابط است.
ایافپی/ب.ن