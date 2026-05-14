پرزیدنت بارزانی تلفنی با علی زیدی گفتگو کرد

پرزیدنت مسعود بارزانی در تماسی تلفنی با علی فالح زیدی، ضمن تبریک به مناسبت کسب رأی اعتماد پارلمان، برای وی در جایگاه نخست‌وزیری عراق آرزوی موفقیت کرد.

پرزیدنت مسعود بارزانی شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵)، طی یک تماس تلفنی با علی فالح زیدی، انتخاب وی را به عنوان نخست‌وزیر دولت فدرال عراق تبریک گفت.

پرزیدنت مسعود بارزانی در این گفتگوی تلفنی، ضمن ابراز خرسندی از روند تشکیل دولت، برای علی فالح زیدی در راستای اجرای برنامه‌ی حکومتی و خدمت‌رسانی در جایگاه نخست‌وزیری آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

مجلس نمایندگان عراق امروز با اکثریت آراء، به برنامه‌ی وزارتی و ترکیب پیشنهادی دولت جدید عراق رأی اعتماد داد. در جلسه‌ی امروز پارلمان، علاوه بر انتخاب نخست‌وزیر، ۱۴ وزیر کابینه‌ی زیدی نیز موفق شدند اعتماد اکثریت نمایندگان را کسب کرده و رسماً فعالیت خود را آغاز کنند.