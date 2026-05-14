درخواست ائتلاف عزم برای بازنگری در رأی اعتماد به دولت الزیدی

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پس از شکست چندین نامزد ائتلاف عزم در کسب رأی اعتماد از مجلس نمایندگان عراق، این ائتلاف به رهبری مثنی السامرایی، بر لزوم بازنگری جدی در روند رأی اعتماد به کابینه به ریاست علی الزیدی تأکید کرد.

ائتلاف عزم، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که دوره کنونی به بازنگری جدی در اصول «مشارکت و توازن» نیاز دارد تا اطمینان حاصل شود که همه نیروها و جناح‌های سیاسی، در دولت نمایندگی مشروع و قانونی خود را خواهند داشت.

این ائتلاف از همه نیروهای سیاسی خواست برای حل بحران‌ها و غلبه بر موانع پیش روند سیاسی، با «روحیه ملی» و با مسئولیت‌پذیری عمل کنند.

همچنین تأکید کرده است که حمایت ائتلاف عزم از دولت علی الزیدی یک «چک سفید امضا شده» نیست و به هیچ عنوان به معنای چشم‌پوشی از حقوق انتخاباتی و وزن سیاسی این ائتلاف نیست.

این در حالی است که مجلس نمایندگان عراق شب گذشته پس از شکست چندین نامزد در کسب رأی اعتماد برای پست‌های وزارتی، وضعیت پرتنشی را پشت سر گذاشت.

