صنایع انرژی آلمان زیر فشار جنگ اوکراین و تنش با ایران رو به افول است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ داده‌ها امروز جمعه ۱۵ مه، نشان داد که صنایع انرژی آلمان از زمان آغاز جنگ اوکراین با کاهش شدید تولید مواجه شده‌اند و امید کمی به بهبود قریب‌الوقوع آنها وجود دارد.

روسیه پس از آنکه در سال ۲۰۲۲ حمله خود به اوکراین را آغاز کرد، در بحبوحه تنش‌های فزاینده با غرب، عرضه گاز به اروپا را کاهش داد و هزینه‌های برق را برای صنایع آلمان افزایش داد.

طبق گزارش آژانس آمار، تولید در بخش‌های انرژی‌بر آلمان بین فوریه ۲۰۲۲، ماهی که درگیری آغاز شد، و مارس امسال ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است.

این آژانس اعلام کرد که کاهش در این بخش‌ها، از مواد شیمیایی و فرآوری فلزات گرفته تا تولید شیشه و کاغذ، شدیدتر از کل صنعت در این دوره بوده است.

تا مارس امسال، بیش از ۵۳۰۰۰ نفر کمتر در صنایع انرژی‌بر کشور مشغول به کار بوده‌اند که ۶.۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این آخرین خبر ناامیدکننده برای بزرگترین اقتصاد اروپا است که سال‌هاست به دلیل رکود تولید، تقاضای ضعیف برای صادرات و تعرفه‌های سنگین ایالات متحده، دچار رکود شده است.

امیدهایی وجود داشت که اقتصاد امسال با کمک هزینه‌های سنگین عمومی برای دفاع و زیرساخت‌ها بهبود یابد، اما شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، به شدت بر آن سنگینی می‌کند.

وزارت اقتصاد روز جمعه هشدار داد که پس از شروع دلگرم‌کننده سال، شاخص‌های اخیر «نشان دهنده یک رکود قابل توجه در سه ماهه دوم هستند.»

این وزارتخانه در گزارش ماهانه خود اعلام کرد: «افزایش قیمت‌ها، مشکلات زنجیره تأمین و عدم اطمینان بر احساسات در مشاغل و خانوارهای خصوصی تأثیر می‌گذارد.»

همچنین تأکید کرد: «چشم‌انداز اقتصادی آینده به این بستگی دارد که درگیری در خاورمیانه تا چه مدت ادامه داشته باشد و همچنان مسیرهای تجاری و ظرفیت‌های تولید را مختل کند.»

ای‌اف‌پی/ب.ن