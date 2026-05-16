سفیر هویت و اصالت؛ درخشش لارا دزهای با شاهکار "پرتو خورشید" در جشنواره کن
روز جمعه، فرش قرمز هفتاد و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کن، شاهدی بر تلاقی باشکوه اصالت شرقی و مدهای فاخر جهانی بود. "لارا دزهای"، طراح لباس بینالمللی و سرشناس کورد، با یکی از منحصربهفردترین طراحیهای خود در این رویداد معتبر جهانی حضور یافت و با جلب نظر عکاسان و منتقدان مد، توجه رسانههای بینالمللی را به خود معطوف کرد.
امروز شنبه (۱۶ مه ۲۰۲۶)، لارا دزهای در گفتگو با کوردستان۲۴ به تشریح جزئیات و تجربه حضور خود در این رویداد جهانی پرداخت. وی با اشاره به ابعاد وسیع این فستیوال یادآور شد: جشنواره فیلم کن تنها مختص بازیگران و سینماگران نیست، بلکه سالانه تمامی چهرههای برجسته و شناختهشده جهان در حوزههای مختلف از جمله طراحان مد، مادلها، خوانندگان و هنرمندان تجسمی به این فستیوال دعوت میشوند تا تنوع فرهنگی و هنری جهان را به نمایش بگذارند.
از پاریس و میلان تا فرش قرمز کن؛ مسیر یک دعوت جهانی
لارا دزهای که به عنوان یک طراح بینالمللی کورد به این جشنواره دعوت شده است، رمز موفقیت و حضور خود در این سطح را بازتاب گسترده کارهای پیشین خود دانست و گفت: بازتاب جهانی آثار و شوهای لباس من در پایتختهای مد جهان یعنی پاریس و میلان، توجه برگزارکنندگان جشنواره کن را به خود جلب کرد و در نهایت زمینهساز این دعوت رسمی شد.
این حضور فرامرزی در واقع امتداد موفقیتهای پیشین او در "هفته مد پاریس" و "هفته مد لندن" است؛ جایی که مجموعههای بینظیر او تحسین مجلات معتبر مد دنیا از جمله Vogue و Harper's Bazaar را برانگیخت و منتقدان، آثار او را پل ارتباطی باشکوهی میان گذشته و آینده توصیف کردند.
معرفی هویت و فرهنگ کوردی؛ لباس به مثابه یک بیانیه فرهنگی
این طراح برجسته با تاکید بر اینکه لباس، قویترین ابزار برای معرفی هویت یک ملت بدون نیاز به کلمات است، هدف اصلی خود از شرکت در این رویداد را معرفی فرهنگ و لباس کوردی به جهانیان عنوان کرد.
وی افزود: پوشیدن لباس کوردی روی فرش قرمز فستیوال بزرگی مانند کن، برای به نمایش گذاشتن هویت، اصالت و غنای فرهنگی ما بسیار حائز اهمیت است. لباس کوردی نباید تنها در چارچوب سنتی و فولکلوریک خود باقی بماند، بلکه باید به شیوهای مدرن بازآفرینی شود تا برای حضور در عرصههای بینالمللی و روی فرش قرمز مناسب باشد. به باور من، میتوان لباس کوردی را بهگونهای طراحی کرد که در عین همگامی با مد روز جهان، توجه افکار عمومی بینالمللی را نیز به خود جلب کند.
شاهکار "تیشکی خۆر" (پرتو خورشید)؛ تجسم نور و وطن
دزهای، پیش از این نیز در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرده بود که برای این رویداد جهانی، یکی از بینظیرترین آثار فرهنگی خود را به تن خواهد کرد. او خاطرنشان کرد لباسی که برای امسال آماده کرده، "پرتو خورشید" نام دارد. این اثر، تلفیقی هنرمندانه و جسورانه از فرهنگ اصیل کوردی و استایل مدرن و فاخر "اوت کوتور" است.
وی در خصوص منبع الهام این اثر باشکوه و چشمنواز گفت: طراحی این لباس مستقیماً از خورشید درخشان میان پرچم کوردستان الهام گرفته شده است؛ خورشیدی که در باور ما گوزارشت و نمادی از روشنایی، قدرت و آن سرزمین پاک و اصیلی است که من از آن آمدهام.
لارا دزهای؛ راوی مدرن اصالت و رنگ در تاروپود هنر
در دنیای پرشتاب مد معاصر، لارا دزهای، توانسته است با تکیه بر اصالت و نوآوری، نام خود را در تالارهای بزرگ مد جهان طنینانداز کند. او که فرزند هنرمند و خواننده اسطورهای و نامآشنای کورد، "هومر دزهای" است، هنر را در رگهای خود دارد.
لارا متولد اربیل است، اما بخش زیادی از زندگی و تحصیلات خود را در اتریش و ایالات متحده آمریکا گذرانده است. او با وجود تحصیل در رشته روابط بینالملل و سالها فعالیت موفق در حوزه دیپلماسی و صنعت نفت و گاز، در نهایت به دنبال اشتیاق درونی خود رفت؛ تبدیل لباس سنتی به زبانی جهانی برای معرفی فرهنگ کوردستان.
هنر "لارا دزهای" در جزئیات خلاصه میشود؛ او لباس کوردی را از قالب یک پوشش محلی صرف خارج کرده و با بهرهگیری از استانداردهای طراحی فاخر، استفاده جسورانه از رنگهای زنده، پارچههای مجلل، گلدوزیهای دستدوز پیچیده و اکسسوریهای خاص، آن را به یک اثر هنری پوشیدنی تبدیل نموده است که هر کدام قصهای از تاریخ، جغرافیا و اساطیر را روایت میکنند.
لارا دزهای، امروز نه فقط یک طراح لباس، بلکه یک سفیر فرهنگی شایسته است که تاریخ و هویت را با تاروپودی از جنس هنر و معاصریت بازنویسی میکند.