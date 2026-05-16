قدردانی ویژه واتیکان از پرزیدنت بارزانی و نیروهای پیشمرگه

پرزیدنت مسعود بارزانی امروز شنبه (۱۶ مه ۲۰۲۶)، از مِتران "میروسلاو واچوفسکی"، سفیر جدید واتیکان در عراق استقبال کرد. در این دیدار، سفیر جدید واتیکان ضمن ابراز خرسندی از سفر به اقلیم کوردستان، مراتب تشکر و قدردانی عمیق واتیکان را به پرزیدنت بارزانی، مردم و دولت اقلیم کوردستان ابلاغ کرد.

وی، از اینکه اقلیم کوردستان در روزهای سخت و بحرانی، آغوش خود را به روی آوارگان سایر مناطق عراق به‌ویژه مسیحیان گشود و پناهگاه و پشتیبان آن‌ها بود، تجلیل نمود.

سفیر واتیکان همچنین خرسندی خود را از فرهنگ غنی همزیستی مسالمت‌آمیز و رواداری در اقلیم کوردستان ابراز داشت؛ فضایی که در سایه آن، تمامی مؤلفه‌های مذهبی و قومی احساس آرامش و امنیت کرده و به زندگی طبیعی خود ادامه می‌دهند. وی در ادامه از حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان در راستای تأسیس "دانشگاه کاتولیک"، بیمارستان عنکاوه و احداث چندین مدرسه ویژه برای مسیحیان جهت تحصیل به زبان مادری، تقدیر کرد.

در بخش دیگری از این دیدار، سفیر واتیکان به بازخوانی آخرین سفر پرزیدنت بارزانی به واتیکان و همچنین سفر تاریخی پاپ فرانسیس، پاپ سابق واتیکان به اقلیم کوردستان پرداخت.

بر اساس این بیانیه، پرزیدنت بارزانی ضمن تبریک به سفیر جدید واتیکان به مناسبت آغاز به کار، برای وی در انجام مأموریت دیپلماتیکش آرزوی موفقیت نمود و بر حمایت همه‌جانبه خود از پیشبرد این مأموریت تأکید کرد. پرزیدنت بارزانی با اشاره به اینکه همزیستی و دگرپذیری در اقلیم کوردستان به یک فرهنگ ریشه‌دار تبدیل شده و مایه افتخار کوردستانیان است، تصریح کرد که از هیچ تلاشی برای حفظ، تداوم و توسعه این فرهنگ فروگذار نخواهند کرد.

پرزیدنت بارزانی همچنین به جانفشانی‌های نیروهای پیشمرگه کوردستان در جریان جنگ با تروریست‌های داعش اشاره کرد و یادآور شد که پیشمرگان بدون هیچ‌گونه تبعیضی، برای محافظت از تمامی مؤلفه‌های مذهبی و قومی به دفاع برخاستند و در راه صیانت از خاک و مردم منطقه، شهدا و جانبازان بسیاری را تقدیم کردند.

در پایان این دیدار، پرزیدنت بارزانی از حمایت‌های مستمر پاپ و دولت واتیکان از اقلیم کوردستان تشکر کرد و با ابراز قدردانی از استقبال گرمی که در آخرین سفرشان به واتیکان از ایشان به عمل آمده بود، ابراز امیدواری کرد که پاپ در آینده به عراق و اقلیم کوردستان سفر کند.