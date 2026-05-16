آغاز طوفانی کابینه "زیدی" در عراق؛ از ضربالاجل یکهفتهای تا تشکیل شورای ثبات مالی
کابینه جدید دولت عراق رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. علی فالح زیدی، نخستوزیر جدید عراق، در نخستین نشست رسمی هیئت وزیران که روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، بستهای از دستورالعملهای ریاضتی و اصلاحی را به اعضای کابینه ابلاغ کرد و مهلتی کوتاه برای اعلام داراییها و تدوین برنامههای تحولآفرین تعیین نمود.
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیری، این دستورالعملها به عنوان "نقشه راه" دولت برای بهبود خدماترسانی، تقویت اقتصاد و ارتقای عملکرد نهادهای دولتی تعریف شده است.
زیدی، با تاکید بر تدوین سیاست اقتصادی جامع، دستور تشکیل "شورای ثبات مالی" را صادر کرد. وی، همچنین خاطرنشان کرد که وزارت نفت نباید صرفاً به فروش نفت خام بسنده کند، بلکه باید با ارزشآفرینی، تولید و صادرات فرآوردههای نفتی را توسعه دهد.
در این نشست، تکالیف ویژهای برای وزارتخانههای کلیدی تعیین شد:
وزارت خارجه: تدوین برنامه فوری برای فعالسازی روابط عراق با کشورهای عربی، منطقهای و بینالمللی.
وزارت نیرو (برق): ارائه دو برنامه مجزا؛ یکی راهکار فوری برای مقابله با بحران برق در تابستان پیش رو و دیگری برنامهای بلندمدت برای توسعه شبکه برق.
وزارت حمل و نقل: سرعت بخشیدن به پروژه راهبردی "مسیر توسعه" جهت اتصال عراق به زنجیره تجارت جهانی.
وزارت بهداشت: اجرایی کردن قانون بیمه سلامت عمومی.
مهمترین دستورات و الزامات نخستوزیر به وزرا:
ارائه لیست اموال و داراییهای وزرا ظرف مدت یک هفته.
توقف موقت تمامی تغییرات اداری و جابهجاییها در وزارتخانهها.
تعیین اولویتهای کاری هر وزارتخانه ظرف ۳۰ روز جهت گنجاندن در برنامه دولت.
انتخاب مدیران دفاتر وزرا صرفاً از میان کارکنان رسمی همان وزارتخانه.
انجام هرگونه دیدار با سفرا تنها با هماهنگی رسمی و حضور نماینده وزارت خارجه.
اولویت مطلق به مبارزه با فساد، همکاری کامل با سازمان پاکدستی و تلاش برای بازگرداندن اموال غارتشده به خارج از کشور.