تحول بزرگ در کشاورزی آکره؛ تامین برق ۲۴ ساعته دغدغه کشاورزان را برطرف کرد

تأمین برق ۲۴ ساعته برای کشاورزان شهرستان "آکره"، تحول بزرگی را در بخش کشاورزی این منطقه ایجاد کرده است؛ امری که علاوه بر رفع نگرانی کشاورزان، موجب افزایش چشمگیر سطح زیر کشت محصولات تابستانه شده است.

در سال‌های گذشته، قطعی و کمبود برق مشکلات بزرگی را برای آبیاری مزارع ایجاد می‌کرد، اما اکنون به لطف در دسترس بودن برق ۲۴ ساعته در چارچوب پروژه "رووناکی" (روشنایی)، کشاورزان می‌توانند بدون ترس از خشک شدن محصولاتشان، در هر ساعتی از شبانه‌روز مزارع خود را آبیاری کنند.

لطیف عبدالکریم، یکی از کشاورزان این منطقه در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: پیش از این وقتی زمین‌هایمان را کشت می‌کردیم، باید دو تا سه روز منتظر وصل شدن برق می‌ماندیم تا بتوانیم آن‌ها را آبیاری کنیم. اما اکنون به لطف برق ۲۴ ساعته، هر زمان که اراده کنیم پمپ‌ها و تجهیزات را روشن و مزارع را آبیاری می‌کنیم.

افزایش چشمگیر سطح زیر کشت محصولات تابستانه

بر اساس آمار مدیریت کشاورزی آکره، بیش از ۸۰ درصد از کشاورزانی که به کشت پاییزه و تابستانه مشغول هستند، برای آبیاری به آب‌های زیرزمینی و چاه‌ها وابسته‌اند که استخراج این آب نیز نیازمند جریان پایدار برق است. به لطف این تسهیلات، تنها در فصل جاری بیش از هزار و ٢٥٠ هکتار زمین به کشت محصولاتی مانند خیار، گوجه‌فرنگی و هندوانه اختصاص یافته است.

تقدیر کشاورزان و مطالبات آن‌ها از دولت

کشاورزان این منطقه ضمن ابراز قدردانی از دولت اقلیم کوردستان برای ارائه این خدمت زیربنایی، خواسته‌ها و مطالباتی را نیز مطرح کردند.

عمرخان مصطفی، یکی دیگر از کشاورزان منطقه در این باره می‌گوید: ما سود بسیار زیادی از این اقدام دولت برده‌ایم و از آن‌ها بسیار سپاسگزاریم؛ اما درخواست داریم که نرخ تعرفه برق و قیمت سایر نهاده‌های کشاورزی مانند کود برای کشاورزان کاهش یابد، چرا که بیشتر کشاورزان این منطقه از قشر کم‌درآمد هستند.

همچنین "مشیر زبیر" که او نیز مشغول به کار کشاورزی است، ضمن تمجید از تأمین برق پایدار، از نهادهای ذی‌ربط خواست تا در زمینه تأمین و ساخت گلخانه‌ها (پلاستیکی) به آن‌ها کمک کنند تا بتوانند فعالیت‌های خود را بیش از پیش توسعه دهند.

چشم‌انداز روشن کشاورزی در منطقه

پیش‌بینی می‌شود تداوم بخشیدن به طرح برق‌رسانی ۲۴ ساعته و ایجاد تسهیلات بیشتر، موجب شود که بخش کشاورزی در شهرستان آکره طی سال‌های آینده گام‌های بزرگ‌تر و پیشرفته‌تری بردارد؛ امری که از یک سو رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر بهبود وضعیت معیشتی و افزایش درآمد کشاورزان منطقه را به همراه خواهد داشت.