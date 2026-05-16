بازگشایی تمامی مرزهای عراق بهروی ترانزیت کالا از ایران
تمان گذرگاههای مرزی عراق با ایران بازگشایی خواهند شد
دولت عراق در اقدامی راهبردی، دستور فعالسازی مسیرهای ترانزیتی با ایران را صادر کرد تا بنبست ناشی از محاصرهی دریایی این کشور شکسته شود.
سازمان کل گمرک عراق روز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، با انتشار بخشنامهای اعلام کرد که نخستوزیر عراق دستور بازگشایی تمامی مبادی مرزی برای جابهجایی کالا و ترانزیت با ایران را صادر کرده است. با این تصمیم، تمامی گذرگاههای مرزی عراق برای عبور کالاهای تجاری ایران فعال شدند.
این تصمیم بغداد در حالی اتخاذ میشود که پیشتر پاکستان نیز اقدام مشابهی را انجام داده بود. گزارشها حاکی از آن است که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز محاصرهی دریایی ایران توسط ایالات متحده، تجارت ریلی میان ایران و چین سه برابر شده است. همزمان پاکستان با ایجاد یک راهگذر جدید ترانزیتی، امکان انتقال کالاهای سایر کشورها به ایران از طریق خاک خود را فراهم کرده است.
دولت عراق به تمامی مدیریتهای گمرکی در مناطق شمالی، مرکزی، غربی و جنوبی و همچنین گمرک پست هوایی و فرودگاه بینالمللی بغداد ابلاغ کرده است که فرآیند ترانزیت و بازگیری (Re-loading) کالاها با منشأ ایران را فوراً عملیاتی کنند.
تنشهای اخیر از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) در پی درگیریهای نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران آغاز شد که ۳۹ روز به طول انجامید. در جریان این تنشها، تهران تنگهی هرمز را بهروی کشتیهای تجاری بست و در مقابل، ایالات متحده با اعمال محاصرهی دریایی، مانع از ورود و خروج هرگونه محمولهی تجاری از بنادر ایران شد. اقدام جدید عراق گامی برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از این انسداد دریایی محسوب میشود.