علی فالح زیدی تأکید بر اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد تأکید کرد

علی فالح زیدی در اولین پیام خود پس از آغاز به‌کار رسمی، برنامه‌ی جامع کابینه برای بهبود خدمات، تقویت حاکمیت ملی و ایجاد اشتغال را تشریح کرد.

علی فالح زیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، امروز شنبه ۱۶ مه ۲۰۲۶ (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در نخستین سخنرانی رسمی خود پس از تصدی این پست، اولویت‌های دولت جدید را اعلام کرد. وی با قدردانی از حمایت‌های پارلمان، جریان‌های سیاسی و مرجعیت عالی دینی، تأکید کرد که مسیر اصلاحات دشوار است اما دست‌یافتنی خواهد بود.

نخست‌وزیر عراق دوره‌ی پیش‌رو را «مرحله‌ی مشارکت واقعی» برای عبور از اختلافات توصیف کرد و افزود: «اولویت اصلی کابینه، آغاز برنامه‌ی همه‌جانبه‌ی اصلاحات اقتصادی و مالی است تا با تقویت بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری و سرمایه‌گذاری، وابستگی کشور به درآمدهای تک‌محصولی پایان یابد.»

علی فالح زیدی همچنین بر مقابله‌ی قاطع با فساد اداری و مالی تأکید کرد و آن را بزرگ‌ترین مانع در برابر توسعه‌ی کشور دانست. وی تعهد داد که دولت با تمام توان برای حفاظت از اموال عمومی و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق حمایت از بخش خصوصی تلاش کند.

در حوزه‌ی بین‌المللی، نخست‌وزیر جدید عراق بر تقویت روابط با کشورهای عربی، منطقه و جهان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک تأکید کرد. وی حفظ حاکمیت ملی و ثبات امنیتی را از ارکان اصلی برنامه‌ی خود برشمرد. زیدی همچنین وعده داد که بهبود خدمات زیربنایی از جمله برق، آب، جاده‌سازی و مسکن و همچنین ارتقای بخش‌های آموزش و بهداشت را به‌دور از شعارهای بی‌اساس پیگیری کند.

مراسم معارفه‌ی علی فالح زیدی امروز در کاخ نخست‌وزیری بغداد برگزار شد و وی طی تشریفاتی رسمی و با شلیک ۲۱ گلوله توپ، مسئولیت را از محمد شیاع سودانی تحویل گرفت. لازم به ذکر است که زیدی در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۶ (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) برنامه‌ی وزاری خود را به هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان ارائه کرد و در ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) موفق به کسب رأی اعتماد برای ۱۴ وزیر کابینه‌ی خود شد.